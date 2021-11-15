Названа доля нелегальной красной икры на российском рынке

Нелегально добытая красная икра составляет на российском рынке 10%, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

"По имеющимся данным, не менее 10% красной икры - на внутреннем рынке нелегального происхождения. На Сахалине рынок браконьерской продукции вовсе сопоставим с легальным", - сказал Яцкин на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования. Его участники обсудили, как законодательно противостоять незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу).

Минсельхоз прорабатывает идею поправок в правила перевозки багажа для ограничения провоза в самолетах больших партий красной икры без заводской упаковки и без документов, сообщил замглавы ведомства Максим Увайдов. "Пока решение не принято, пока дано поручение нам и Минтрансу на уровне министров провести совещание", - отметил чиновник.

Сейчас ограничения на объем авиаперевозки красной икры без документов могут вводить только авиакомпании, напомнил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Камчатский край готов выступить пилотным регионом по ограничительным мерам на провоз красной икры в авиабагаже, заявил его губернатор Владимир Солодов.

"Хочется, чтобы к путине 2022 года мы подошли уже с готовым решением, пусть и в пилотном режиме. Речь идет об ограничении в провозе в ручной клади икры объемом более 10 кг", - пояснил Солодов.

По его мнению, без запрета или необходимости предъявлять ветеринарно-санитарные документы при перевозке в этом вопросе не продвинуться.