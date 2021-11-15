Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19

Впервые за последние два месяца в России отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%", - сказала она.

В девяти регионах заболеваемость снижается от 2% в Архангельской области до 23% в Москве. В 43 субъектах Федерации нет роста, а в 33 он фиксируется, но, по словам Поповой, незначительный. Только один регион до сих пор остается в фазе роста с показателями, превышающими среднероссийские. Это Амурская область.