В Биробиджане выгнали на мороз подростков, ехавших в автобусе без масок

Прокуратура Биробиджана начала проверку опубликованных в интернете сообщений о высадке из городских автобусов несовершеннолетних, ехавших без медицинских масок.

"По сообщению одного из пользователей социальной сети Instagram, 14 ноября 2021 года кондуктор осуществила высадку из общественного транспорта, двух подростков, которые находились без масок", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Ведется проверка соблюдения перевозчиками законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований.

Ситуацию прокомментировали также представители городской администрации. Они отметили, что высаживать ребенка, особенно в мороз, недопустимо, независимо от того, нет у него возможности оплатить проезд или отсутствует средство индивидуальной защиты.

- Уже неоднократно проводили встречи с перевозчиками, объясняли, что выставлять ребенка на мороз нельзя, тем более принят законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников, не достигших возраста 16 лет, - заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

В администрации пообещали проверить каждый случай, когда несовершеннолетние были высажены из автобусов. А также сообщили о решении закупить маски, которые передадут перевозчикам, чтобы те могли, при необходимости, выдавать их детям и пенсионерам.

- Хочу сразу сказать, что всю потребность на маршрутах мы закрыть не сможем. Поэтому, уважаемые родители, следите за детьми, обращайте внимание, взяли ли они маску с собой, - подчеркнул мэр.