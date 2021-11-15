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15.11.2021 11:58
Рубрика: Происшествия

В Биробиджане выгнали на мороз подростков, ехавших в автобусе без масок

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Биробиджана начала проверку опубликованных в интернете сообщений о высадке из городских автобусов несовершеннолетних, ехавших без медицинских масок.

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"По сообщению одного из пользователей социальной сети Instagram, 14 ноября 2021 года кондуктор осуществила высадку из общественного транспорта, двух подростков, которые находились без масок", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Ведется проверка соблюдения перевозчиками законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований.

Ситуацию прокомментировали также представители городской администрации. Они отметили, что высаживать ребенка, особенно в мороз, недопустимо, независимо от того, нет у него возможности оплатить проезд или отсутствует средство индивидуальной защиты.

- Уже неоднократно проводили встречи с перевозчиками, объясняли, что выставлять ребенка на мороз нельзя, тем более принят законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников, не достигших возраста 16 лет, - заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Фото: iStock
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В администрации пообещали проверить каждый случай, когда несовершеннолетние были высажены из автобусов. А также сообщили о решении закупить маски, которые передадут перевозчикам, чтобы те могли, при необходимости, выдавать их детям и пенсионерам.

- Хочу сразу сказать, что всю потребность на маршрутах мы закрыть не сможем. Поэтому, уважаемые родители, следите за детьми, обращайте внимание, взяли ли они маску с собой, - подчеркнул мэр.

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