В Бурятии возбудили 11 дел о подделке сертификатов о вакцинации

В Республике Бурятия возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Алексей Цыденов.

"Мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья", - подчеркнул Цыденов.

Согласно информации республиканского правительства, в Бурятии за последние сутки подтверждено 235 новых случаев COVID-19. В стационарах находятся 1308 пациентов, еще 3958 - на амбулаторном лечении. Полностью привиты от коронавируса 316 374 жителя региона.