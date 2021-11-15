В Южно-Сахалинске более 300 детей эвакуировали из-за пожара в лицее

В лицее №1 Южно-Сахалинска утром понедельника началось задымление в столовой. Более 300 человек самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда пожарных.

- Эвакуация детей произошла слаженно буквально за несколько минут. Дети предоставляют информацию о том, как добрались до дома классным руководителям. Через "Электронный город" им вышлют домашние задания, учебный процесс не пострадал. Завтра мы надеемся, что все будет в порядке и уроки начнутся, - рассказала директор учебного заведения Ольга Меркулова.

В региональном главке МЧС заявили, что первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через шесть минут. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в электрощите.

Заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов сообщил, что по факту случившегося уже ведется проверка.