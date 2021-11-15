Недавно на совещании президента с членами правительства был поднят вопрос о ситуации в дальневосточных морских портах. Владимир Путин поручил минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах.

По словам главы ведомства Виталия Савельева, негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока оказал международный логистический кризис. Затяжная пандемия сначала обрушила многолетние цепочки поставок, а затем возник отложенный спрос на перевозку грузов. Самыми уязвимыми стали наиболее востребованные контейнерные перевозки, и это касается всего мира. Усугубляет ситуацию повышенный спрос на международном фрахтовом рынке на суда-контейнеровозы, причем такого же типа, которые используют на судоходных линиях Дальневосточного федерального округа. Основная проблема состоит в нехватке судов. Хотя есть претензии к работе экспедиторских и стивидорных компаний в портах приемки.

Сейчас проблемы главным образом сосредоточились в Приморском крае, в портах которого из-за нехватки флота скопились грузы для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. На конец октября в морских портах Приморского края было накоплено более 5400 контейнеров, с социально значимым грузом - 467 контейнеров, и около 10 тысяч тонн генеральных грузов.

По состоянию на 10 ноября - именно в этот день и проходило совещание президента с членами кабмина - благодаря принятым мерам "накопления" удалось снизить примерно на треть.

Для нормализации ситуации, по словам Виталия Савельева, принят ряд мер. В том числе ведется онлайн-контроль отправки и накопления грузов в морских портах. Налажена доставка социально значимых грузов. Из заявленных на 1 ноября 467 контейнеров уже отправлено 200.

На международном фрахтовом рынке увеличился спрос на суда-контейнеровозы

Оставшиеся уйдут с ближайшими судами. Также сформирована группировка дополнительного флота из пяти единиц для снятия пиковых нагрузок. Эти суда предоставили компании FESCO и SASCO. Дальневосточные каботажные компании занимаются поиском еще четырех судов. Решен вопрос дополнительного ледокольного обеспечения для бесперебойной доставки грузов в морские порты Чукотки.

"При отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября, - заявил министр транспорта. - А к середине декабря мы планируем окончательно нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока".

Все социально значимые грузы должны быть вывезены в порты назначения до конца ноября

Тем временем, по сообщению ФГУП "Росморпорт", грузооборот морских портов страны в январе - сентябре 2021 года увеличился на 1,7 процента, до 621,55 миллиона тонн. При этом перевалка наливных грузов сократилась на 1,3 процента, а сухих увеличилась почти на 5 процентов. Рост оборота сухих грузов показали морские порты Балтийского (плюс 7,9 процента), Азово-Черноморского (6,6 процента), Дальневосточного (2,8 процента) и Арктического (2 процента) бассейнов.

Как и следовало ожидать, наибольший прирост среди сухих грузов показала перевалка угля и кокса - почти на 12 процентов, грузов в контейнерах - на 6,1 процента и сахара - в 9,4 раза. Грузооборот генеральных грузов вырос на 5,6 процента благодаря активной перевалке черных металлов (плюс 6,5 процента), рефгрузов (прибавка 29,7 процента, в том числе по рыбе и рыбопродуктам - почти 45 процентов) и т.д.

Неплохую динамику показали экспортные грузы: перегружено 493,73 миллиона тонн (плюс 2,8 процента), перевалка импортных грузов составила 29,49 миллиона тонн (прибавка 9,8 процента), транзитных - 46,69 миллиона тонн (плюс 0,8 процента).

Положительная динамика работы морских портов наблюдается со второй половины года, когда рост грузооборота составил 0,3 процента, до этого наблюдался спад. Рост начался после продолжительного падения, вызванного последствиями ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.

При этом в первой половине нынешнего года перевалка наливных грузов сократилась на шесть процентов, преимущественно за счет падения перевалки нефти на 9,4 процента и нефтепродуктов на 1,9 процента. Грузооборот же по сухим грузам увеличился по сравнению с результатами первых шести месяцев 2020 года на восемь процентов, до 200,78 миллиона тонн.