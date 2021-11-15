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15.11.2021 21:22
Рубрика: Экономика

Разместить по судам

В портах востока страны скопился важный груз
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8610)
Недавно на совещании президента с членами правительства был поднят вопрос о ситуации в дальневосточных морских портах. Владимир Путин поручил минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По словам главы ведомства Виталия Савельева, негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока оказал международный логистический кризис. Затяжная пандемия сначала обрушила многолетние цепочки поставок, а затем возник отложенный спрос на перевозку грузов. Самыми уязвимыми стали наиболее востребованные контейнерные перевозки, и это касается всего мира. Усугубляет ситуацию повышенный спрос на международном фрахтовом рынке на суда-контейнеровозы, причем такого же типа, которые используют на судоходных линиях Дальневосточного федерального округа. Основная проблема состоит в нехватке судов. Хотя есть претензии к работе экспедиторских и стивидорных компаний в портах приемки.

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Сейчас проблемы главным образом сосредоточились в Приморском крае, в портах которого из-за нехватки флота скопились грузы для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. На конец октября в морских портах Приморского края было накоплено более 5400 контейнеров, с социально значимым грузом - 467 контейнеров, и около 10 тысяч тонн генеральных грузов.

По состоянию на 10 ноября - именно в этот день и проходило совещание президента с членами кабмина - благодаря принятым мерам "накопления" удалось снизить примерно на треть.

Для нормализации ситуации, по словам Виталия Савельева, принят ряд мер. В том числе ведется онлайн-контроль отправки и накопления грузов в морских портах. Налажена доставка социально значимых грузов. Из заявленных на 1 ноября 467 контейнеров уже отправлено 200.

На международном фрахтовом рынке увеличился спрос на суда-контейнеровозы

Оставшиеся уйдут с ближайшими судами. Также сформирована группировка дополнительного флота из пяти единиц для снятия пиковых нагрузок. Эти суда предоставили компании FESCO и SASCO. Дальневосточные каботажные компании занимаются поиском еще четырех судов. Решен вопрос дополнительного ледокольного обеспечения для бесперебойной доставки грузов в морские порты Чукотки.

"При отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября, - заявил министр транспорта. - А к середине декабря мы планируем окончательно нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока".

Все социально значимые грузы должны быть вывезены в порты назначения до конца ноября

Тем временем, по сообщению ФГУП "Росморпорт", грузооборот морских портов страны в январе - сентябре 2021 года увеличился на 1,7 процента, до 621,55 миллиона тонн. При этом перевалка наливных грузов сократилась на 1,3 процента, а сухих увеличилась почти на 5 процентов. Рост оборота сухих грузов показали морские порты Балтийского (плюс 7,9 процента), Азово-Черноморского (6,6 процента), Дальневосточного (2,8 процента) и Арктического (2 процента) бассейнов.

Как и следовало ожидать, наибольший прирост среди сухих грузов показала перевалка угля и кокса - почти на 12 процентов, грузов в контейнерах - на 6,1 процента и сахара - в 9,4 раза. Грузооборот генеральных грузов вырос на 5,6 процента благодаря активной перевалке черных металлов (плюс 6,5 процента), рефгрузов (прибавка 29,7 процента, в том числе по рыбе и рыбопродуктам - почти 45 процентов) и т.д.

Неплохую динамику показали экспортные грузы: перегружено 493,73 миллиона тонн (плюс 2,8 процента), перевалка импортных грузов составила 29,49 миллиона тонн (прибавка 9,8 процента), транзитных - 46,69 миллиона тонн (плюс 0,8 процента).

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Положительная динамика работы морских портов наблюдается со второй половины года, когда рост грузооборота составил 0,3 процента, до этого наблюдался спад. Рост начался после продолжительного падения, вызванного последствиями ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.

При этом в первой половине нынешнего года перевалка наливных грузов сократилась на шесть процентов, преимущественно за счет падения перевалки нефти на 9,4 процента и нефтепродуктов на 1,9 процента. Грузооборот же по сухим грузам увеличился по сравнению с результатами первых шести месяцев 2020 года на восемь процентов, до 200,78 миллиона тонн.

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