Видео: В Хабаровском крае освобождают фуру, где две недели жил дагестанец

Житель Дагестана пытается освободить фуру, слетевшую в кювет у села Богородское Хабаровского края две недели назад. Вытащить примерзший автомобиль ему помогают местные жители и приехавшие на место земляки. Однако пока попытки безуспешны.

Как рассказала корреспонденту "РГ" местная жительница Юлия Ряскина, мужчина до последнего не хотел покидать фуру. С места отлучался только, чтобы обогреться и помыться. Сама женщина и ее муж навещали дагестанца, привозили ему продукты. Сейчас морозы усилились, и он все же отправился в гостиницу.

Первый заместитель главы администрации Ульчского муниципального района Денис Куреня добавил, что сегодня на место должен подъехать бульдозер и вытащить машину, правда по частям. Такой вариант хозяину фуры предлагали еще в первые дни "заточения", но тогда он отказался, надеясь сохранить авто в целости.

Напомним, что к решению проблемы подключились министерство национальной политики Дагестана, минтранс Хабаровского края и администрация Ульчского района.