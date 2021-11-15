Военные прокуроры в Хабаровске добились восстановления прав 78 дольщиков

Благодаря вмешательству военной прокуратуры Восточного военного округа восстановлены права граждан-участников долевого строительства жилья. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Главной военной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что 78 граждан, заключившие с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов №№ 1 и 2 по улице Льва Толстого в Хабаровске, длительное время не могли оформить построенное жилье в собственность. Причина - в ухудшении финансового состояния и последующего банкротства предприятия-застройщика.

По данным ГВП, выступив в защиту прав дольщиков, военный прокурор Хабаровского гарнизона внес в адрес конкурсного управляющего предприятия представление об устранении нарушений законодательства. Благодаря этому 59 граждан получили необходимые документы для оформления квартир в собственность. Права еще 19 участников долевого строительства, включенных в реестр кредиторов банкрота, восстановлены

в судебном порядке по иску конкурсного управляющего. Как отметили в военной прокуратуре, в настоящее время все собственники получили долгожданные квартиры. Там также напомнили, что в 2018-2019 годах в результате совместной работы военных прокуроров с властями Хабаровского края аналогичным образом были восстановлены права 375 участников долевого строительства еще трех многоквартирных домов, которые строило "ГВСУ № 6".