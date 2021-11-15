За сутки в России подтверждено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3789
- 2 Санкт-Петербург 2968
- 3 Московская область 2666
- 4 Самарская область 1789
- 5 Республика Крым 860
- 6 Нижегородская область 779
- 7 Воронежская область 758
- 8 Свердловская область 725
- 9 Красноярский край 721
- 10 Пермский край 697
- 11 Республика Башкортостан 676
- 12 Ростовская область 652
- 13 Саратовская область 637
- 14 Краснодарский край 589
- 15 Омская область 586
- 16 Челябинская область 585
- 17 Иркутская область 578
- 18 Смоленская область 577
- 19 Алтайский край 519
- 20 Ульяновская область 516
- 21 Хабаровский край 516
- 22 Ставропольский край 509
- 23 Брянская область 496
- 24 Волгоградская область 471
- 25 Архангельская область 450
- 26 Ленинградская область 409
- 27 Приморский край 406
- 28 Вологодская область 402
- 29 Новосибирская область 402
- 30 Липецкая область 398
- 31 Тверская область 395
- 32 Оренбургская область 394
- 33 Пензенская область 390
- 34 Калининградская область 389
- 35 Удмуртская Республика 389
- 36 Республика Коми 383
- 37 Забайкальский край 371
- 38 Кемеровская область 370
- 39 Севастополь 350
- 40 Белгородская область 349
- 41 Курская область 347
- 42 Тюменская область 347
- 43 Орловская область 344
- 44 Республика Карелия 339
- 45 Владимирская область 325
- 46 Новгородская область 320
- 47 Псковская область 292
- 48 Республика Саха (Якутия) 284
- 49 Ярославская область 281
- 50 Мурманская область 275
- 51 Республика Татарстан 270
- 52 Кировская область 266
- 53 Рязанская область 265
- 54 Тульская область 265
- 55 Астраханская область 261
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 261
- 57 Томская область 254
- 58 Ивановская область 233
- 59 Амурская область 229
- 60 Республика Бурятия 229
- 61 Калужская область 215
- 62 Курганская область 214
- 63 Тамбовская область 212
- 64 Костромская область 203
- 65 Республика Хакасия 199
- 66 Республика Чувашия 175
- 67 Республика Мордовия 165
- 68 Республика Дагестан 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 113
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 102
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 75 Республика Адыгея 82
- 76 Сахалинская область 81
- 77 Республика Ингушетия 81
- 78 Республика Тыва 69
- 79 Республика Алтай 52
- 80 Камчатский край 48
- 81 Еврейская автономная область 46
- 82 Магаданская область 39
- 83 Республика Калмыкия 39
- 84 Чукотский автономный округ 20
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,12%
- 2. Москва 0,2%
- 3. Республика Алтай, Сахалинская область, Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 211 смертей
- Москва 93
- Санкт-Петербург 77
- Московская область 62
- Краснодарский край 48
- Ставропольский край 42
- Пермский край 42
- Нижегородская область 40
- Волгоградская область 34
- Свердловская область 33
- Ростовская область 32
- Красноярский край 32
- Республика Башкортостан 29
- Самарская область 29
- Челябинская область 29
- Иркутская область 29
- Пензенская область 28
- Алтайский край 27
- Саратовская область 26
- Воронежская область 21
- Рязанская область 19
- Республика Чувашия 19
- Оренбургская область 19
- Республика Крым 18
- Вологодская область 17
- Новосибирская область 16
- Тульская область 15
- Республика Марий Эл 15
- Удмуртская Республика 15
- Липецкая область 14
- Брянская область 13
- Ивановская область 13
- Костромская область 11
- Омская область 11
- Тамбовская область 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Забайкальский край 10
- Белгородская область 9
- Орловская область 9
- Тверская область 9
- Республика Татарстан 9
- Тюменская область 9
- Республика Хакасия 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Ленинградская область 8
- Калужская область 7
- Курская область 7
- Мурманская область 7
- Псковская область 7
- Республика Дагестан 7
- Хабаровский край 7
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Адыгея 6
- Астраханская область 6
- Севастополь 6
- Республика Мордовия 6
- Ульяновская область 6
- Республика Бурятия 6
- Республика Карелия 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Калининградская область 3
- Новгородская область 3
- Чеченская Республика 3
- Владимирская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Магаданская область 2
- Республика Коми 1
- Республика Калмыкия 1
- Курганская область 1
- Республика Алтай 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 256 597 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 972 человек
- Москва 6364
- Московская область 2906
- Санкт-Петербург 1144
- Самарская область 952
- Республика Крым 858
- Красноярский край 702
- Республика Башкортостан 668
- Ростовская область 630
- Пермский край 594
- Челябинская область 509
- Свердловская область 479
- Нижегородская область 476
- Саратовская область 472
- Ульяновская область 450
- Калининградская область 410
- Алтайский край 403
- Тверская область 401
- Липецкая область 391
- Ленинградская область 388
- Астраханская область 330
- Вологодская область 324
- Республика Карелия 321
- Удмуртская Республика 310
- Брянская область 305
- Республика Саха (Якутия) 300
- Магаданская область 297
- Кемеровская область 295
- Оренбургская область 292
- Мурманская область 285
- Севастополь 265
- Тульская область 264
- Республика Хакасия 238
- Волгоградская область 232
- Забайкальский край 218
- Псковская область 207
- Ханты-Мансийский автономный округ 173
- Калужская область 168
- Республика Чувашия 167
- Республика Бурятия 160
- Хабаровский край 158
- Республика Дагестан 154
- Ставропольский край 153
- Приморский край 139
- Кировская область 138
- Воронежская область 133
- Омская область 133
- Тюменская область 129
- Курская область 128
- Костромская область 125
- Орловская область 121
- Республика Мордовия 121
- Новгородская область 119
- Смоленская область 117
- Чеченская Республика 114
- Ивановская область 102
- Кабардино-Балкарская Республика 102
- Пензенская область 92
- Новосибирская область 89
- Карачаево-Черкесская Республика 87
- Архангельская область 78
- Тамбовская область 72
- Курганская область 71
- Ярославская область 69
- Амурская область 68
- Владимирская область 67
- Республика Северная Осетия - Алания 62
- Сахалинская область 61
- Республика Тыва 57
- Иркутская область 57
- Краснодарский край 54
- Республика Адыгея 52
- Республика Татарстан 46
- Ямало-Ненецкий автономный округ 45
- Белгородская область 44
- Республика Ингушетия 44
- Республика Калмыкия 42
- Республика Марий Эл 41
- Томская область 40
- Еврейская автономная область 26
- Рязанская область 23
- Камчатский край 22
- Чукотский автономный округ 17
- Республика Алтай 8
- Республика Коми 2
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 812 557.