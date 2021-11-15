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15.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3789
  • 2 Санкт-Петербург 2968
  • 3 Московская область 2666
  • 4 Самарская область 1789
  • 5 Республика Крым 860
  • 6 Нижегородская область 779
  • 7 Воронежская область 758
  • 8 Свердловская область 725
  • 9 Красноярский край 721
  • 10 Пермский край 697
  • 11 Республика Башкортостан 676
  • 12 Ростовская область 652
  • 13 Саратовская область 637
  • 14 Краснодарский край 589
  • 15 Омская область 586
  • 16 Челябинская область 585
  • 17 Иркутская область 578
  • 18 Смоленская область 577
  • 19 Алтайский край 519
  • 20 Ульяновская область 516
  • 21 Хабаровский край 516
  • 22 Ставропольский край 509
  • 23 Брянская область 496
  • 24 Волгоградская область 471
  • 25 Архангельская область 450
  • 26 Ленинградская область 409
  • 27 Приморский край 406
  • 28 Вологодская область 402
  • 29 Новосибирская область 402
  • 30 Липецкая область 398
  • 31 Тверская область 395
  • 32 Оренбургская область 394
  • 33 Пензенская область 390
  • 34 Калининградская область 389
  • 35 Удмуртская Республика 389
  • 36 Республика Коми 383
  • 37 Забайкальский край 371
  • 38 Кемеровская область 370
  • 39 Севастополь 350
  • 40 Белгородская область 349
  • 41 Курская область 347
  • 42 Тюменская область 347
  • 43 Орловская область 344
  • 44 Республика Карелия 339
  • 45 Владимирская область 325
  • 46 Новгородская область 320
  • 47 Псковская область 292
  • 48 Республика Саха (Якутия) 284
  • 49 Ярославская область 281
  • 50 Мурманская область 275
  • 51 Республика Татарстан 270
  • 52 Кировская область 266
  • 53 Рязанская область 265
  • 54 Тульская область 265
  • 55 Астраханская область 261
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 261
  • 57 Томская область 254
  • 58 Ивановская область 233
  • 59 Амурская область 229
  • 60 Республика Бурятия 229
  • 61 Калужская область 215
  • 62 Курганская область 214
  • 63 Тамбовская область 212
  • 64 Костромская область 203
  • 65 Республика Хакасия 199
  • 66 Республика Чувашия 175
  • 67 Республика Мордовия 165
  • 68 Республика Дагестан 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 113
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 102
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 75 Республика Адыгея 82
  • 76 Сахалинская область 81
  • 77 Республика Ингушетия 81
  • 78 Республика Тыва 69
  • 79 Республика Алтай 52
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Еврейская автономная область 46
  • 82 Магаданская область 39
  • 83 Республика Калмыкия 39
  • 84 Чукотский автономный округ 20
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,12%
  • 2. Москва 0,2%
  • 3. Республика Алтай, Сахалинская область, Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 211 смертей
  1. Москва 93
  2. Санкт-Петербург 77
  3. Московская область 62
  4. Краснодарский край 48
  5. Ставропольский край 42
  6. Пермский край 42
  7. Нижегородская область 40
  8. Волгоградская область 34
  9. Свердловская область 33
  10. Ростовская область 32
  11. Красноярский край 32
  12. Республика Башкортостан 29
  13. Самарская область 29
  14. Челябинская область 29
  15. Иркутская область 29
  16. Пензенская область 28
  17. Алтайский край 27
  18. Саратовская область 26
  19. Воронежская область 21
  20. Рязанская область 19
  21. Республика Чувашия 19
  22. Оренбургская область 19
  23. Республика Крым 18
  24. Вологодская область 17
  25. Новосибирская область 16
  26. Тульская область 15
  27. Республика Марий Эл 15
  28. Удмуртская Республика 15
  29. Липецкая область 14
  30. Брянская область 13
  31. Ивановская область 13
  32. Костромская область 11
  33. Омская область 11
  34. Тамбовская область 10
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 10
  36. Забайкальский край 10
  37. Белгородская область 9
  38. Орловская область 9
  39. Тверская область 9
  40. Республика Татарстан 9
  41. Тюменская область 9
  42. Республика Хакасия 9
  43. Республика Саха (Якутия) 9
  44. Ленинградская область 8
  45. Калужская область 7
  46. Курская область 7
  47. Мурманская область 7
  48. Псковская область 7
  49. Республика Дагестан 7
  50. Хабаровский край 7
  51. Смоленская область 6
  52. Ярославская область 6
  53. Республика Адыгея 6
  54. Астраханская область 6
  55. Севастополь 6
  56. Республика Мордовия 6
  57. Ульяновская область 6
  58. Республика Бурятия 6
  59. Республика Карелия 5
  60. Кабардино-Балкарская Республика 5
  61. Республика Северная Осетия - Алания 4
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  63. Кемеровская область 4
  64. Приморский край 4
  65. Амурская область 4
  66. Калининградская область 3
  67. Новгородская область 3
  68. Чеченская Республика 3
  69. Владимирская область 2
  70. Республика Ингушетия 2
  71. Кировская область 2
  72. Магаданская область 2
  73. Республика Коми 1
  74. Республика Калмыкия 1
  75. Курганская область 1
  76. Республика Алтай 1
  77. Камчатский край 1

За весь период по России умерло 256 597 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 972 человек
  1. Москва 6364
  2. Московская область 2906
  3. Санкт-Петербург 1144
  4. Самарская область 952
  5. Республика Крым 858
  6. Красноярский край 702
  7. Республика Башкортостан 668
  8. Ростовская область 630
  9. Пермский край 594
  10. Челябинская область 509
  11. Свердловская область 479
  12. Нижегородская область 476
  13. Саратовская область 472
  14. Ульяновская область 450
  15. Калининградская область 410
  16. Алтайский край 403
  17. Тверская область 401
  18. Липецкая область 391
  19. Ленинградская область 388
  20. Астраханская область 330
  21. Вологодская область 324
  22. Республика Карелия 321
  23. Удмуртская Республика 310
  24. Брянская область 305
  25. Республика Саха (Якутия) 300
  26. Магаданская область 297
  27. Кемеровская область 295
  28. Оренбургская область 292
  29. Мурманская область 285
  30. Севастополь 265
  31. Тульская область 264
  32. Республика Хакасия 238
  33. Волгоградская область 232
  34. Забайкальский край 218
  35. Псковская область 207
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 173
  37. Калужская область 168
  38. Республика Чувашия 167
  39. Республика Бурятия 160
  40. Хабаровский край 158
  41. Республика Дагестан 154
  42. Ставропольский край 153
  43. Приморский край 139
  44. Кировская область 138
  45. Воронежская область 133
  46. Омская область 133
  47. Тюменская область 129
  48. Курская область 128
  49. Костромская область 125
  50. Орловская область 121
  51. Республика Мордовия 121
  52. Новгородская область 119
  53. Смоленская область 117
  54. Чеченская Республика 114
  55. Ивановская область 102
  56. Кабардино-Балкарская Республика 102
  57. Пензенская область 92
  58. Новосибирская область 89
  59. Карачаево-Черкесская Республика 87
  60. Архангельская область 78
  61. Тамбовская область 72
  62. Курганская область 71
  63. Ярославская область 69
  64. Амурская область 68
  65. Владимирская область 67
  66. Республика Северная Осетия - Алания 62
  67. Сахалинская область 61
  68. Республика Тыва 57
  69. Иркутская область 57
  70. Краснодарский край 54
  71. Республика Адыгея 52
  72. Республика Татарстан 46
  73. Ямало-Ненецкий автономный округ 45
  74. Белгородская область 44
  75. Республика Ингушетия 44
  76. Республика Калмыкия 42
  77. Республика Марий Эл 41
  78. Томская область 40
  79. Еврейская автономная область 26
  80. Рязанская область 23
  81. Камчатский край 22
  82. Чукотский автономный округ 17
  83. Республика Алтай 8
  84. Республика Коми 2
  85. Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 812 557.

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