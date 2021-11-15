За сутки в России подтверждено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3789

2 Санкт-Петербург 2968

3 Московская область 2666

4 Самарская область 1789

5 Республика Крым 860

6 Нижегородская область 779

7 Воронежская область 758

8 Свердловская область 725

9 Красноярский край 721

10 Пермский край 697

11 Республика Башкортостан 676

12 Ростовская область 652

13 Саратовская область 637

14 Краснодарский край 589

15 Омская область 586

16 Челябинская область 585

17 Иркутская область 578

18 Смоленская область 577

19 Алтайский край 519

20 Ульяновская область 516

21 Хабаровский край 516

22 Ставропольский край 509

23 Брянская область 496

24 Волгоградская область 471

25 Архангельская область 450

26 Ленинградская область 409

27 Приморский край 406

28 Вологодская область 402

29 Новосибирская область 402

30 Липецкая область 398

31 Тверская область 395

32 Оренбургская область 394

33 Пензенская область 390

34 Калининградская область 389

35 Удмуртская Республика 389

36 Республика Коми 383

37 Забайкальский край 371

38 Кемеровская область 370

39 Севастополь 350

40 Белгородская область 349

41 Курская область 347

42 Тюменская область 347

43 Орловская область 344

44 Республика Карелия 339

45 Владимирская область 325

46 Новгородская область 320

47 Псковская область 292

48 Республика Саха (Якутия) 284

49 Ярославская область 281

50 Мурманская область 275

51 Республика Татарстан 270

52 Кировская область 266

53 Рязанская область 265

54 Тульская область 265

55 Астраханская область 261

56 Ханты-Мансийский автономный округ 261

57 Томская область 254

58 Ивановская область 233

59 Амурская область 229

60 Республика Бурятия 229

61 Калужская область 215

62 Курганская область 214

63 Тамбовская область 212

64 Костромская область 203

65 Республика Хакасия 199

66 Республика Чувашия 175

67 Республика Мордовия 165

68 Республика Дагестан 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145

70 Кабардино-Балкарская Республика 135

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 113

73 Республика Северная Осетия-Алания 102

74 Карачаево-Черкесская Республика 88

75 Республика Адыгея 82

76 Сахалинская область 81

77 Республика Ингушетия 81

78 Республика Тыва 69

79 Республика Алтай 52

80 Камчатский край 48

81 Еврейская автономная область 46

82 Магаданская область 39

83 Республика Калмыкия 39

84 Чукотский автономный округ 20

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,12%

2. Москва 0,2%

3. Республика Алтай, Сахалинская область, Камчатский край 0,22% За последние сутки подтверждено 1 211 смертей Москва 93 Санкт-Петербург 77 Московская область 62 Краснодарский край 48 Ставропольский край 42 Пермский край 42 Нижегородская область 40 Волгоградская область 34 Свердловская область 33 Ростовская область 32 Красноярский край 32 Республика Башкортостан 29 Самарская область 29 Челябинская область 29 Иркутская область 29 Пензенская область 28 Алтайский край 27 Саратовская область 26 Воронежская область 21 Рязанская область 19 Республика Чувашия 19 Оренбургская область 19 Республика Крым 18 Вологодская область 17 Новосибирская область 16 Тульская область 15 Республика Марий Эл 15 Удмуртская Республика 15 Липецкая область 14 Брянская область 13 Ивановская область 13 Костромская область 11 Омская область 11 Тамбовская область 10 Ханты-Мансийский автономный округ 10 Забайкальский край 10 Белгородская область 9 Орловская область 9 Тверская область 9 Республика Татарстан 9 Тюменская область 9 Республика Хакасия 9 Республика Саха (Якутия) 9 Ленинградская область 8 Калужская область 7 Курская область 7 Мурманская область 7 Псковская область 7 Республика Дагестан 7 Хабаровский край 7 Смоленская область 6 Ярославская область 6 Республика Адыгея 6 Астраханская область 6 Севастополь 6 Республика Мордовия 6 Ульяновская область 6 Республика Бурятия 6 Республика Карелия 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Северная Осетия - Алания 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Кемеровская область 4 Приморский край 4 Амурская область 4 Калининградская область 3 Новгородская область 3 Чеченская Республика 3 Владимирская область 2 Республика Ингушетия 2 Кировская область 2 Магаданская область 2 Республика Коми 1 Республика Калмыкия 1 Курганская область 1 Республика Алтай 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 256 597 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 972 человек Москва 6364 Московская область 2906 Санкт-Петербург 1144 Самарская область 952 Республика Крым 858 Красноярский край 702 Республика Башкортостан 668 Ростовская область 630 Пермский край 594 Челябинская область 509 Свердловская область 479 Нижегородская область 476 Саратовская область 472 Ульяновская область 450 Калининградская область 410 Алтайский край 403 Тверская область 401 Липецкая область 391 Ленинградская область 388 Астраханская область 330 Вологодская область 324 Республика Карелия 321 Удмуртская Республика 310 Брянская область 305 Республика Саха (Якутия) 300 Магаданская область 297 Кемеровская область 295 Оренбургская область 292 Мурманская область 285 Севастополь 265 Тульская область 264 Республика Хакасия 238 Волгоградская область 232 Забайкальский край 218 Псковская область 207 Ханты-Мансийский автономный округ 173 Калужская область 168 Республика Чувашия 167 Республика Бурятия 160 Хабаровский край 158 Республика Дагестан 154 Ставропольский край 153 Приморский край 139 Кировская область 138 Воронежская область 133 Омская область 133 Тюменская область 129 Курская область 128 Костромская область 125 Орловская область 121 Республика Мордовия 121 Новгородская область 119 Смоленская область 117 Чеченская Республика 114 Ивановская область 102 Кабардино-Балкарская Республика 102 Пензенская область 92 Новосибирская область 89 Карачаево-Черкесская Республика 87 Архангельская область 78 Тамбовская область 72 Курганская область 71 Ярославская область 69 Амурская область 68 Владимирская область 67 Республика Северная Осетия - Алания 62 Сахалинская область 61 Республика Тыва 57 Иркутская область 57 Краснодарский край 54 Республика Адыгея 52 Республика Татарстан 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 45 Белгородская область 44 Республика Ингушетия 44 Республика Калмыкия 42 Республика Марий Эл 41 Томская область 40 Еврейская автономная область 26 Рязанская область 23 Камчатский край 22 Чукотский автономный округ 17 Республика Алтай 8 Республика Коми 2 Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 812 557. QR-коды: Когда и где понадобится код и как будет работать система