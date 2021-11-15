Жителей Якутии старше 60 лет начали прививать от COVID-19 на дому

Сделать прививку от коронавирусной инфекции на дому могут жители Якутии старше 60 лет. Медики уже начали выезжать по таким заявкам. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассказала и.о. министра здравоохранения республики Лена Афанасьева.

Она отметила, что прививочная кампания идет активно. Открылись дополнительные пункты вакцинации. Согласно данным на 15 ноября, первый компонент препарата уже получили 439 507 человек - это 61,3 процента взрослого населения республики. При этом 85 129 из них - лица старше 60 лет. Это 60 процентов от общего числа людей такого возраста. Кроме того, 43 796 якутян уже прошли ревакцинацию.

- За последние дни увеличились темпы вакцинации. Это свидетельствует о том, что население Якутии очень серьезно относится к своему здоровью и понимает значимость иммунизации, - заявила Лена Афанасьева.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, за последние сутки подтверждено 284 новых случая COVID-19, 137 из них в Якутске. На стационарном лечении находятся 140 человек, среди них 37 - на искусственной вентиляции легких.