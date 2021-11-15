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15.11.2021 11:41
Рубрика: Общество

Жителей Якутии старше 60 лет начали прививать от COVID-19 на дому

Текст: Дина Непомнящая

Сделать прививку от коронавирусной инфекции на дому могут жители Якутии старше 60 лет. Медики уже начали выезжать по таким заявкам. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассказала и.о. министра здравоохранения республики Лена Афанасьева.

Фото: Татьяна Кравченко
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Она отметила, что прививочная кампания идет активно. Открылись дополнительные пункты вакцинации. Согласно данным на 15 ноября, первый компонент препарата уже получили 439 507 человек - это 61,3 процента взрослого населения республики. При этом 85 129 из них - лица старше 60 лет. Это 60 процентов от общего числа людей такого возраста. Кроме того, 43 796 якутян уже прошли ревакцинацию.

- За последние дни увеличились темпы вакцинации. Это свидетельствует о том, что население Якутии очень серьезно относится к своему здоровью и понимает значимость иммунизации, - заявила Лена Афанасьева.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, за последние сутки подтверждено 284 новых случая COVID-19, 137 из них в Якутске. На стационарном лечении находятся 140 человек, среди них 37 - на искусственной вентиляции легких.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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