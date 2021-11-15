Жители Богородского помогают дальнобойщику, живущему две недели на трассе в тайге

Новости

Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 22:39
Сенаторы предложили маркировать метил цветом и запахом 22:31
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 20:47
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 20:39
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 20:34
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 20:32
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 20:26
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 20:25
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 19:40
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 19:38
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 19:37
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 18:57
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 18:34
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 18:21
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 18:14
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 18:10
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 18:03
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 18:03
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 17:55
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 17:41
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 17:37
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 17:35
В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши 17:32
Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" 17:26
В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 22:19
Рубрика: Происшествия

Жители Богородского помогают дальнобойщику, живущему две недели на трассе в тайге

Текст: Тимур Алиев, Елена Мелихова, Дина Непомнящая
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
На трассе в Хабаровском крае произошло ЧП. На скользкой дороге водитель груженной продуктами фуры не справился с управлением - машину развернуло, и она съехала в глубокий кювет. Уже две недели 44-летний водитель Рустам Муртазаев ждет помощи в тайге на ледяной дороге и живет в кабине грузовика, а ему помогают не замерзнуть добрые люди.
Спасательная операция в самом разгаре: на место прибыл бульдозер, который расчистит новую дорогу и попытается вытолкнуть фуру из западни. Фото: Юлия Ряскина Спасательная операция в самом разгаре: на место прибыл бульдозер, который расчистит новую дорогу и попытается вытолкнуть фуру из западни. Фото: Юлия Ряскина
Спасательная операция в самом разгаре: на место прибыл бульдозер, который расчистит новую дорогу и попытается вытолкнуть фуру из западни. Фото: Юлия Ряскина

Связаться с водителем оказалось очень сложно. Через пару минут нашего разговора связь прервалась. Но вот что он успел рассказать "РГ".

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
На Ставрополье возбудили уголовное дело после страшного ДТП на трассе

- Я вез груз из Хабаровска в продуктовый магазин Николаевска-на-Амуре. Дорога в том месте плохая, двухполосная, гравий. Дождь пошел, все заледенело. Это секундное дело - машину повело. Как еще жив остался, не знаю...

Как только пришел в себя от шока, водитель начал звонить в ГИБДД и МЧС. Однако, как оказалось, специальной техники, способной вытащить большегруз, в регионе нет. Прислали бульдозер.

- Но при помощи него достать машину можно только по частям. Я отказался. Здесь подъемный кран нужен, она должна уцелеть, - переживает мужчина.

От Хабаровска до места происшествия километров 800. Вокруг тайга, мороз доходил до 15 градусов ниже нуля. Ближайший населенный пункт - село Богородское в 20 км. Узнав о попавшем в дорожный плен человеке, местные жители не остались в стороне. Привезли горячую еду, топливо, запасы которого быстро иссякли. А еще помогли перегрузить продукты из фуры на другую машину. Доставили тепловую пушку, пытались отогреть вмерзшие в лед колеса. Ничего не помогло.

Узнав о попавшем в дорожный плен человеке, местные жители не остались в стороне. Привезли горячую еду, топливо, запасы которого быстро иссякли

"Рустам приятный человек, общительный. Пригласили к нам в гости. Поужинал, погрелся, зарядил телефон и вернулся обратно", - рассказывает местная жительница Юлия Ряскина. Покидать замерзшую машину Рустам отказался наотрез, охранял ее днем и ночью. Все это время с помощью жителей Богородского он пытался освободить фуру "вручную".

После того как Рустам дозвонился до родных в Дагестане, врио министра по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов связался с представителем правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. Были подключены все профильные ведомства, в том числе краевое министерство транспорта.

- В региональном МЧС заявляют об отсутствии специализированной техники для помощи. Но теперь продумывается другая тактика. Попробуем вытащить машину не спереди, а подтолкнуть сзади. Правда, для этого в кювет глубиной более четырех метров решено проложить дорогу и спустить бульдозер туда, чтобы он смог вытолкнуть большегруз, - сообщил "РГ" Бейдулах Исаев.

К моменту подписания этого номера пришло известие, что совместными усилиями фуру из ледяного плена все-таки удалось освободить.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей