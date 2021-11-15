Жители Богородского помогают дальнобойщику, живущему две недели на трассе в тайге

На трассе в Хабаровском крае произошло ЧП. На скользкой дороге водитель груженной продуктами фуры не справился с управлением - машину развернуло, и она съехала в глубокий кювет. Уже две недели 44-летний водитель Рустам Муртазаев ждет помощи в тайге на ледяной дороге и живет в кабине грузовика, а ему помогают не замерзнуть добрые люди.

Спасательная операция в самом разгаре: на место прибыл бульдозер, который расчистит новую дорогу и попытается вытолкнуть фуру из западни. Фото: Юлия Ряскина

Связаться с водителем оказалось очень сложно. Через пару минут нашего разговора связь прервалась. Но вот что он успел рассказать "РГ".

- Я вез груз из Хабаровска в продуктовый магазин Николаевска-на-Амуре. Дорога в том месте плохая, двухполосная, гравий. Дождь пошел, все заледенело. Это секундное дело - машину повело. Как еще жив остался, не знаю...

Как только пришел в себя от шока, водитель начал звонить в ГИБДД и МЧС. Однако, как оказалось, специальной техники, способной вытащить большегруз, в регионе нет. Прислали бульдозер.

- Но при помощи него достать машину можно только по частям. Я отказался. Здесь подъемный кран нужен, она должна уцелеть, - переживает мужчина.

От Хабаровска до места происшествия километров 800. Вокруг тайга, мороз доходил до 15 градусов ниже нуля. Ближайший населенный пункт - село Богородское в 20 км. Узнав о попавшем в дорожный плен человеке, местные жители не остались в стороне. Привезли горячую еду, топливо, запасы которого быстро иссякли. А еще помогли перегрузить продукты из фуры на другую машину. Доставили тепловую пушку, пытались отогреть вмерзшие в лед колеса. Ничего не помогло.

Узнав о попавшем в дорожный плен человеке, местные жители не остались в стороне. Привезли горячую еду, топливо, запасы которого быстро иссякли

"Рустам приятный человек, общительный. Пригласили к нам в гости. Поужинал, погрелся, зарядил телефон и вернулся обратно", - рассказывает местная жительница Юлия Ряскина. Покидать замерзшую машину Рустам отказался наотрез, охранял ее днем и ночью. Все это время с помощью жителей Богородского он пытался освободить фуру "вручную".

После того как Рустам дозвонился до родных в Дагестане, врио министра по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов связался с представителем правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. Были подключены все профильные ведомства, в том числе краевое министерство транспорта.

- В региональном МЧС заявляют об отсутствии специализированной техники для помощи. Но теперь продумывается другая тактика. Попробуем вытащить машину не спереди, а подтолкнуть сзади. Правда, для этого в кювет глубиной более четырех метров решено проложить дорогу и спустить бульдозер туда, чтобы он смог вытолкнуть большегруз, - сообщил "РГ" Бейдулах Исаев.

К моменту подписания этого номера пришло известие, что совместными усилиями фуру из ледяного плена все-таки удалось освободить.