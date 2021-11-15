Бюджет Самарской области на 2022 год нацелен на развитие региона

Главный финансовый документ сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств. При этом стоит цель балансировать и удержать остальные направления, которые позволят региону развиваться. А это, в первую очередь, создание условий для привлечения инвестиций, поддержки экономики.

На заседании Губернской думы, состоявшемся в конце минувшей недели, депутаты рассмотрели итоги социально-экономического развития региона, обсудили прогноз его развития и утвердили ключевые параметры бюджета на следующий год. Принятый в первом чтении главный финансовый документ Самарской области предполагает уже на 20 млрд рублей больше доходов, чем в текущем году.

Представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов, по итогам заседания в Губдуме заявил, что главный финансовый документ сочетает в себе две ключевые вещи: он позволяет сохранить ярко выраженную социальную направленность, но при этом в нем заложены серьезные возможности для дальнейшего развития Самарской области и решения важных стратегических задач.

- В первую очередь, проект бюджета является социально ориентированным и сформирован в интересах людей. Это первичная задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, и, на мой взгляд, она решена. На социальные отрасли экономики планируется направить 60% от всего объема расходов, это внушительная сумма - почти 114 млрд рублей. Вместе с тем, мы понимаем, что без движения вперед невозможно решать стоящие перед регионом задачи, связанные с созданием условий для опережающего развития, - считает сенатор.

Андрей Кислов особо отметил важность того, что по итогам общественного обсуждения были учтены предложения по изменениям в бюджете. По мнению парламентария, глава региона при поддержке общественности и совместно с Губернской думой нашли сбалансированный вариант, который гармонично сочетает в себе четкую социальную направленность и потенциал для роста по важным для региона направлениям.

По мнению главврача Самарской городской больницы №7 Анны Дубасовой, таких социально направленных бюджетов, который нам представили в этом году, еще не было.

- Расходы на социальную сферу, которые согласно проекту бюджета составляют почти 60%, это огромное подспорье не только для медицины, но и для всей социальной сферы. Конечно, то, что касается непосредственно здравоохранения, увеличение расходов почти в 2 раза в условиях пандемии - это огромная поддержка. Социальную направленность имеет и федеральный бюджет, в нем также заложены огромные расходы на здравоохранение. Эти шаги позволят за достаточно короткое время получить хорошие изменения, в том числе обеспечить наших пациентов льготными лекарственными средствами, наши больницы - дополнительным оборудованием. В рамках софинансирования из областного бюджета реализуется и программа модернизации системы здравоохранения, а это и новые больницы, и оборудование, и отремонтированные помещения, и конечно, зарплата медработников. Поддержке медиков в регионе уделяют особое внимание - этим летом все медработники получили денежные выплаты, средства на которые были выделены из областной казны, - подчеркнула Анна Дубасова.

Депутат Самарской Губдумы Марина Антимонова отметила, что несмотря на сложные задачи, стоящие перед Россией в целом, и перед Самарской областью в частности, удалось сохранить в бюджете те расходные обязательства, которые обязаны предусматривать органы власти.

- В первую очередь, это фонд оплаты труда бюджетных организаций, содержание подведомственных учреждений, обязательства по выплатам гражданам. Также важно отметить, что предусмотрены расходы по целому ряду направлений: на развитие по госпрограммам, по участию Самарской области в реализации национальных проектов, где очень значимая доля софинансирования из областного бюджета, предусмотрены и инвестиционные расходы, - отметила Марина Антимонова.

Депутат СГД Виктор Кузнецов подчеркнул, что принятый бюджет как раз отражает тенденцию развития региона:

- В условиях кризисных, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы могли бы иметь бюджет меньше, чем в прошлом году. Но мы имеем прирост на 20 млрд рублей по доходной части. Причем бюджет сбалансированный. И депутаты, и Правительство исходят из одного простого принципа: мы должны нести ответственность за те решения, которые принимаем. Поэтому те параметры, которые включены в бюджет, они предполагают, что мы должны стремиться сделать больше, чем сейчас заложено. Перспективы для этого есть. Мы сейчас надеемся на серьезную добавку из федеральных средств. Как раз декабрь будет посвящен заключению соглашений с федеральными ведомствами, прежде всего, по инвестиционному развитию. Сам проекта бюджета формировался с учетом мнения людей. Поступило в общей сложности более 200 тыс. предложений. На что больше всего люди обращали внимание, этому и было уделено приоритетное внимание. В частности, например, по экологии - налог на вред, причиняемый природной среде промышленными предприятиями, составляет 147 млн рублей поступления от него, то мы планируем выделять 1 миллиард 800 млн на природоохранные мероприятия, потому что так хотят люди.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Бюджет следующего года, который принят сегодня в первом чтении, предполагает уже на 20 млрд больше доходов, чем в текущем году, - если говорить по собственным, так называемым, налоговым и неналоговом доходам, цифра уже превышает 182 млрд рублей. Мы ведем огромную работу вместе с депутатами Государственной думы, чтобы дополнительные средства, которые будут направляться в Самарскую область, были отражены еще и в федеральном бюджете. Вот такая совместная работа и приводит в последние годы к заметным результатам, когда мы каждый год значительно увеличиваем доходы бюджета и, соответственно, больше средств направляем, в первую очередь, на меры социальной поддержки и развитие здравоохранения. Кроме того, мы выделяем дополнительные средства поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики и семьям, которые нуждаются в помощи. И эта работа будет продолжена.