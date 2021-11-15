По Башкирии начал курсировать поезд из "Гарри Поттера"

Новости

В центре Москвы обстреляли основателя группы "Ногу свело!" 10:32
Морозы до минус 19 пообещали москвичам в конце ноября 10:26
Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря 10:21
Власти готовят меры по сдерживанию цен на сахар и масло 10:15
В Москве 78-летняя женщина с сообщником похитили картины Врубеля и Бурлюка 10:12
В Кабуле произошел взрыв 09:58
Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона 09:52
Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов в 2021 году 09:46
Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке 09:40
БМПТ "Терминатор" получит умные снаряды для борьбы с дронами 09:19
Глава Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию 09:08
В Москве заявку на экспресс-диагностику COVID-19 можно заполнить онлайн 08:52
Латвия начала военные учения у границы с Беларусью 08:47
ФАС: Электроэнергия не подорожает из-за введения эталонных тарифов 08:30
Названа самая опасная дорога Москвы 08:20
Овечкин приблизился к Сундину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 08:15
В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке 08:05
Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве 07:57
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт 07:55
WSJ: Трамп продаст права на отель в Вашингтоне за 375 млн долларов 07:06
В Южно-Сахалинске более 300 детей эвакуировали из-за пожара в лицее 06:18
В Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в автомобиле 05:36
Белый дом назвал дату и время виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина 05:22
В Австрии изучают возможность введения ночного локдауна для привитых 04:24
Производство новейших истребителей начали на заводе в Хабаровском крае 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 09:48
Рубрика: Общество

По Башкирии начал курсировать поезд из "Гарри Поттера"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания
Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания

Экскурсионный поезд Хогвартс-экспресс теперь курсирует по Башкирии. Его организовала Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Фото: Jill Gallone / HANSONS AUCTIONEERS
Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов

Как уточнили в пресс-службе компании, первое путешествие на стилизованном поезде Хогвартс-экспресс состоялось 14 ноября. В него отправились 124 пассажира, которых сопровождали персонажи из романа про Гарри Поттера. Помимо главного героя здесь были Добби, Беллатриса Лестрейндж, Хагрид и многие другие.

В течение двухчасовой поездки по маршруту "Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак" пассажиры смогли не только пообщаться и сфотографироваться с любимыми героями, но и получили "волшебные" палочки, билеты и письма из Хогвартса, а также перекусили "чудодейственным ланчем".

Следующие экскурсионные поезда стартуют 21 и 28 ноября.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Культура Литература Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Книги и фильмы о Гарри Поттере

Главное сегодня

В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора
Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать