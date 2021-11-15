По Башкирии начал курсировать поезд из "Гарри Поттера"

Экскурсионный поезд Хогвартс-экспресс теперь курсирует по Башкирии. Его организовала Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Как уточнили в пресс-службе компании, первое путешествие на стилизованном поезде Хогвартс-экспресс состоялось 14 ноября. В него отправились 124 пассажира, которых сопровождали персонажи из романа про Гарри Поттера. Помимо главного героя здесь были Добби, Беллатриса Лестрейндж, Хагрид и многие другие.

В течение двухчасовой поездки по маршруту "Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак" пассажиры смогли не только пообщаться и сфотографироваться с любимыми героями, но и получили "волшебные" палочки, билеты и письма из Хогвартса, а также перекусили "чудодейственным ланчем".

Следующие экскурсионные поезда стартуют 21 и 28 ноября.