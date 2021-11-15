При поддержке ВЭБ.РФ "КуйбышевАзот" запустит производственный комплекс

В Тольятти на производственной площадке компании "Куйбышевазот" реализуют масштабный проект в рамках Фабрики проектного финансирования на предоставленный ВЭБ.РФ и Газпромбанком синдицированный кредит на сумму 15,2 миллиарда рублей. Новый комплекс по производству азотной кислоты и раствора аммиачной селитры обеспечит рост поставок удобрений российским аграрным предприятиям, что позволит увеличить производство продовольствия в стране и простимулирует экспорт отечественной сельхозпродукции. Важно, что в проекте применят технологии, соответствующие современным требованиям энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности.

Сейчас в стране идет реализация 16 проектов в рамках Фабрики проектного финансирования госкорпорации ВЭБ.РФ на общую сумму порядка триллиона рублей, четыре первых проекта уже введены в эксплуатацию. Один из них - комплекс по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума на площадке компании "КуйбышевАзот". Он запущен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Таким образом, это уже второй "фабричный" проект на территории "КуйбышевАзота".

Планируется, что комплекс будет производить 1575 тонн азотной кислоты в сутки, раствора аммиачной селитры - 2000 тонн - ключевых компонентов минеральных удобрений, которые будут перерабатываться здесь же на промплощадке. Это позволит ПАО "КуйбышевАзот" нарастить мощности по выпуску не только аммиачной селитры почти в 1,5 раза, но и жидких карбамид-аммиачных смесей - наиболее востребованных видов минеральных удобрений на внутреннем рынке.

В качестве генподрядчика выбрана группа компаний Casale, лидирующая в области разработки и лицензирования собственных технологий в азотной промышленности. При сопоставимой мощности производства поставляемая технология обеспечит сокращение выбросов и потребление электроэнергии по сравнению с прочими современными установками в 7-8 раз. Это снизит и образование парниковых газов и уменьшит углеродный след при производстве продукции. Стоков не образуется вообще, вся вода возвращается в производство по замкнутому циклу.

Договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму 15,2 миллиарда рублей заключили ВЭБ.РФ, Газпромбанк, ПАО "КуйбышевАзот" (инициатор проекта) и ООО "Нитроком" (заемщик). Общий бюджет проекта - 18,3 миллиарда рублей.

Создание нового комплекса также внесет значительный вклад в экономику Самарского региона и Тольятти. По словам зампредседателя ВЭБ.РФ, члена правления Юрия Корсуна, запуск новой производственной установки, это не только развитие предприятия, но и социальные эффекты: прежде всего новые высококвалифицированные рабочие места, как на заводе, так и у подрядчиков. Работой будут обеспечены строительные, монтажные, транспортные компании, поставщики материалов и оборудования. Так, по данным "КуйбышевАзот", последние два года на объектах предприятия задействовано порядка 27 строительно-монтажных организации Тольятти и Жигулевска (1700 сотрудников). Оборот с ними в 2020 году составил около миллиарда рублей.

Зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус добавил, что запуск производства увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, которые, в свою очередь, пойдут на повышение качества жизни граждан.

По данным Индекса качества жизни в городах России, разработанного по инициативе ВЭБ.РФ, ежегодный рост валового городского продукта (ВГП) в Тольятти в расчете на одного работника составил почти 25%. И этот рост обеспечивается не только промышленным производством: доля креативных индустрий в ВГП по итогам 2020 года составила 7,6%, что выше среднего значения по сопоставимым городам (4,5%).

Комментарий

Александр Герасименко, гендиректор ПАО "КуйбышевАзот":

- "КуйбышевАзот" продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду. У нас уже есть положительный опыт сотрудничества в формате Фабрики проектного финансирования с командой профессионалов ВЭБ.РФ и Газпромбанка. Это позволяет нам рассчитывать и на успешную реализацию проекта с участием компании Casale, технические решения которой соответствуют современным требованиям в области экологии и промышленной безопасности. Реализация проекта по строительству нового комплекса производств также позволит в будущем модернизировать действующее оборудование со снижением воздействия на окружающую среду. "КуйбышевАзот" последовательно реализует свою стратегию, обеспечивая эффективный рост и устойчивое развитие компании. В том числе мы продолжаем работу над расширением продуктовой линейки эффективных комплексных минеральных удобрений, с учетом последних тенденций развития мирового рынка и потребностей российских аграриев.