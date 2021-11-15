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15.11.2021 18:00
Рубрика: Культура

Работа ижевской художницы оказалась в сериале "Игра в кальмара"

Текст: Оксана Ильина

Иллюстратор из Удмуртии Елена Баренбаум обнаружила свою картину в одном из эпизодов популярного корейского сериала. О ее "Зайцах", попавших в "Игру в кальмара", художнице сообщили знакомые.

Фото: iStock
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"Они прислали скрины с кадром, где появляется моя работа, но сама я этого не увидела", - рассказала Баренбаум "РГ".

Претензий к создателям корейского шоу у Елены нет. По словам художницы, постеров с этой картинкой было много, и они хорошо продавались, могли оказаться где угодно.

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Сегодня изображения удалено со всех площадок, и купить его невозможно. Год назад у Елены выкупили эту иллюстрацию по эксклюзивной лицензии. Кто именно художница не знает.

Елена Баренбаум живет в Ижевске. По профессии она психолог, работала дизайнером интерьеров. "РГ" Елена рассказала, что сейчас пишет собственную книгу, сама делает для нее иллюстрации, и учит рисовать других.

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