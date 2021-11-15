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15.11.2021 00:26
Рубрика: Происшествия

Сотрудник саратовской прокуратуры за помощь в получении жилья потребовал плату

Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Председатель СК Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о мошенничестве, в котором оказался замешан бывший сотрудник прокуратуры Саратовской области. Он вымогал деньги за оказанную им "помощь" в получении социального жилья.

Жительница Саратова, мать двоих детей Виктория Шухалина, в 2018 году была поставлена на учет как сирота, нуждающаяся в жилье. Через некоторое время она познакомилась с работником прокуратуры, который пообещал ей помочь с получением жилья. Когда в августе этого года девушка получила жилищный сертификат и приобрела квартиру, сотрудник правоохранительных органов начал требовать вознаграждения.

Фото: vk.com/cives.orel
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Прокурор помочь пообещал, но после этого разговора пропал на целый год и, как считает Виктория, ничего не сделал. Прошлым летом областная Дума приняла изменения в региональное законодательство, по которому предусматривается замена жилья денежной выплатой. Вика на такие условия согласилась, подписала соглашение с областным минстроем, после чего получила сертификат на 1,2 миллиона рублей.

Им был оплачен первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку. После того как жилье было приобретено, неожиданно объявившийся сотрудник прокуратуры потребовал свой "гонорар" - 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи Виктории не оказалось. Сама она находится в декретном отпуске, а ее муж, чтобы оплачивать ипотеку, трудится на двух работах, но удовлетворить еще и аппетиты вымогателя молодой семье оказалось не под силу. Когда прокурор пригрозил, что отзовет сертификат, женщина заплатила ему 10 тысяч рублей, но при этом решила и обратиться к правоохранителям.

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