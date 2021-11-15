Сотрудник саратовской прокуратуры за помощь в получении жилья потребовал плату

Председатель СК Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о мошенничестве, в котором оказался замешан бывший сотрудник прокуратуры Саратовской области. Он вымогал деньги за оказанную им "помощь" в получении социального жилья.

Жительница Саратова, мать двоих детей Виктория Шухалина, в 2018 году была поставлена на учет как сирота, нуждающаяся в жилье. Через некоторое время она познакомилась с работником прокуратуры, который пообещал ей помочь с получением жилья. Когда в августе этого года девушка получила жилищный сертификат и приобрела квартиру, сотрудник правоохранительных органов начал требовать вознаграждения.

Прокурор помочь пообещал, но после этого разговора пропал на целый год и, как считает Виктория, ничего не сделал. Прошлым летом областная Дума приняла изменения в региональное законодательство, по которому предусматривается замена жилья денежной выплатой. Вика на такие условия согласилась, подписала соглашение с областным минстроем, после чего получила сертификат на 1,2 миллиона рублей.

Им был оплачен первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку. После того как жилье было приобретено, неожиданно объявившийся сотрудник прокуратуры потребовал свой "гонорар" - 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи Виктории не оказалось. Сама она находится в декретном отпуске, а ее муж, чтобы оплачивать ипотеку, трудится на двух работах, но удовлетворить еще и аппетиты вымогателя молодой семье оказалось не под силу. Когда прокурор пригрозил, что отзовет сертификат, женщина заплатила ему 10 тысяч рублей, но при этом решила и обратиться к правоохранителям.