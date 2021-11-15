В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы

С 1 декабря в Башкирии для заселения в гостиницы и отели необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справку о медотводе вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Решение о введении нового ограничения для непривитых от коронавируса граждан принято 15 ноября на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, с инициативой о распространении ограничительных мер на гостиницы выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. Она объяснила это тем, что скоро начнется горнолыжный сезон, когда в отели и гостиницы республики приезжают туристы со всей страны. Глава региона Радий Хабиров поддержал предложение Анны Казак и поручил внести необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, что QR-коды о вакцинации в Башкирии уже проверяют при посещении культурных, социальных и спортивных учреждений, фитнес-клубов и спа-салонов, торговых центров и гипермаркетов. С 1 декабря требования распространятся на санатории.

Кроме того, ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения, услуг, транспорта, а также работников промышленности, строительства и сельского хозяйства.