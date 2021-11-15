В пензенских больницах установят дополнительные кислородные станции

Семь кислородных станций будут работать в пензенских больницах к концу года. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Одной из установок дополнительно оснастили областную инфекционную больницу. Примечательно, что поставщиком жизненно необходимого оборудования стало местное предприятие.

Это первая из двух вновь монтируемых станций, предназначенных для пациентов областной инфекционной больницы. Мощность кислородной станции - 1,2 тонн в день. Одна тонна кислорода помогает обеспечить примерно сто человек.

- Сейчас на этой площадке у нас две станции, третья будет монтироваться. По факту мы сможем здесь производить 3800 кубических метров кислорода в сутки, - пояснил глава региона Олег Мельниченко. - Мы снимаем угрозу гибели больных в случае недопоставки кислорода в установленные сроки. Это очень важно, что реанимация и тяжелые больные гарантированно, вне зависимости от ситуации с поставками, смогут получать кислородную терапию, с опорой на те станции, которые мы устанавливаем.

К декабрю планируется производить в медучреждениях до восьми тонн кислорода в стуки. Это закрывает половину объема, необходимой максимальной потребности. Если добавить кислород, производимый на пензенских предприятиях, удастся перекрыть суточную потребность учреждений здравоохранения Пензенской области. К началу декабря новые станции появятся и на территории других больниц, которые сейчас переведены в режим "красной зоны".

- Мы наблюдаем очень неутешительную картину, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Пациенты поступают тяжелые. Ситуацию не сравнить ни с какой другой волной. Очень многие нуждаются именно в реанимации. Новая станция - это гарантия того, что наши пациенты всегда будут обеспечены кислородом.

Медики обращают внимание на необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Ситуация с коронавирусом остается непростой, единственная возможность остановить пандемию это вакцинация, - отметил Сергей Рыбалкин. - На сегодня у нас развернуто 740 коек, из них - 80 реанимационных и 240 коек долечивания. Это колоссальное количество.

В настоящее время оборудование установлено, проведены работы по его подключению к существующей сети кислородного газопровода. В случае увеличения нагрузки на реанимационный блок станция позволит усилить поток кислорода для больных, улучшить качество лечения.

Началась заливка фундамента под еще одну кислородную станцию в областной инфекционной больнице. Ее установка завершится до конца ноября. Кроме этого до конца года станции будут смонтированы в областной больнице им. Бурденко и больнице № 4. Необходимые средства направлены из областного бюджета. Еще одна станция появится в больнице им. Захарьина. Ее установка финансируется из федерального бюджета. Она станет седьмым новым объектом обеспечения кислородом.

Медицинские учреждения получают и другое высокотехнологичное оборудование для борьбы с пандемией. В областную инфекционную больницу поступил современный аппарат, применяемый для экстракорпоральной детоксикации крови. Он помогает успешно лечить крайне тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

- Показанием к экстракорпоральному лечению является прогрессирующая дыхательная или полиорганная недостаточность, которой подвержены, в основном, пациенты с тяжелым течением болезни. Этот аппарат поможет нам справиться с возможными критическими ситуациями, - пояснила заведующая отделением реанимации областной инфекционной больницы Ольга Костромина. - Спектр проводимых процедур нового оборудования достаточно обширный - каскадная и селективная фильтрации, гемосорбция, плазмообмен, лейкоцитаферез, иммуносорбция. Уменьшенные размеры аппарата, применение различных типов шприцов для антикоагулянта, кассетная система магистралей позволяют облегчить и ускорить работу медицинского персонала.

В ковидоном госпитале такое оборудование незаменимо для проведения очистки крови и возвращения ее в кровоток. После применения процедуры очищения крови у больных отмечается положительная динамика, что значительно влияет на сокращение пребывания пациентов в стационаре.