В пензенских больницах установят дополнительные кислородные станции

Это первая из двух вновь монтируемых станций, предназначенных для пациентов областной инфекционной больницы. Мощность кислородной станции - 1,2 тонн в день. Одна тонна кислорода помогает обеспечить примерно сто человек.
- Сейчас на этой площадке у нас две станции, третья будет монтироваться. По факту мы сможем здесь производить 3800 кубических метров кислорода в сутки, - пояснил глава региона Олег Мельниченко. - Мы снимаем угрозу гибели больных в случае недопоставки кислорода в установленные сроки. Это очень важно, что реанимация и тяжелые больные гарантированно, вне зависимости от ситуации с поставками, смогут получать кислородную терапию, с опорой на те станции, которые мы устанавливаем.
К декабрю планируется производить в медучреждениях до восьми тонн кислорода в стуки. Это закрывает половину объема, необходимой максимальной потребности. Если добавить кислород, производимый на пензенских предприятиях, удастся перекрыть суточную потребность учреждений здравоохранения Пензенской области. К началу декабря новые станции появятся и на территории других больниц, которые сейчас переведены в режим "красной зоны".
- Мы наблюдаем очень неутешительную картину, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Пациенты поступают тяжелые. Ситуацию не сравнить ни с какой другой волной. Очень многие нуждаются именно в реанимации. Новая станция - это гарантия того, что наши пациенты всегда будут обеспечены кислородом.
Медики обращают внимание на необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции.
- Ситуация с коронавирусом остается непростой, единственная возможность остановить пандемию это вакцинация, - отметил Сергей Рыбалкин. - На сегодня у нас развернуто 740 коек, из них - 80 реанимационных и 240 коек долечивания. Это колоссальное количество.
В настоящее время оборудование установлено, проведены работы по его подключению к существующей сети кислородного газопровода. В случае увеличения нагрузки на реанимационный блок станция позволит усилить поток кислорода для больных, улучшить качество лечения.
Началась заливка фундамента под еще одну кислородную станцию в областной инфекционной больнице. Ее установка завершится до конца ноября. Кроме этого до конца года станции будут смонтированы в областной больнице им. Бурденко и больнице № 4. Необходимые средства направлены из областного бюджета. Еще одна станция появится в больнице им. Захарьина. Ее установка финансируется из федерального бюджета. Она станет седьмым новым объектом обеспечения кислородом.
Медицинские учреждения получают и другое высокотехнологичное оборудование для борьбы с пандемией. В областную инфекционную больницу поступил современный аппарат, применяемый для экстракорпоральной детоксикации крови. Он помогает успешно лечить крайне тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
- Показанием к экстракорпоральному лечению является прогрессирующая дыхательная или полиорганная недостаточность, которой подвержены, в основном, пациенты с тяжелым течением болезни. Этот аппарат поможет нам справиться с возможными критическими ситуациями, - пояснила заведующая отделением реанимации областной инфекционной больницы Ольга Костромина. - Спектр проводимых процедур нового оборудования достаточно обширный - каскадная и селективная фильтрации, гемосорбция, плазмообмен, лейкоцитаферез, иммуносорбция. Уменьшенные размеры аппарата, применение различных типов шприцов для антикоагулянта, кассетная система магистралей позволяют облегчить и ускорить работу медицинского персонала.
В ковидоном госпитале такое оборудование незаменимо для проведения очистки крови и возвращения ее в кровоток. После применения процедуры очищения крови у больных отмечается положительная динамика, что значительно влияет на сокращение пребывания пациентов в стационаре.