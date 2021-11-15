В Пензенской области отремонтировали 130 километров дорог

На территории Пензенской области в полном объеме выполнены дорожные работы, предусмотренные национальным проектом "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Итоги подвели в региональном правительстве.

В этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 130 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. В областном центре в нормативное состояние приведено более 70 километров.

- Большая часть дорожных работ проводилась в частном секторе. Значимым объектом ремонта стало завершение реконструкции Бакунинского моста и подходов к нему - улицы Урицкого, Эрик и Злобина. Торжественное открытие мостового перехода состоялось девятого сентября, - напомнил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Город Заречный уже в июне полностью завершил дорожные работы на своих объектах. Проведен ремонт покрытия проезжей части на проспекте Мира, улицах Строителей и Светлой общей протяженностью около трех километров. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", 82 процента улично-дорожной сети города приведено в нормативное состояние.

Село Засечное Пензенского района за счет средств нацпроекта отремонтировало покрытие проезжей части по улице Тихая. Ремонт этой улицы не проводился более 30 лет.

- Ремонт дорог в Засечном сельсовете стал возможным только благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", федеральной и областной поддержке. Если не ошибаюсь, то эта улица стала 55-ой, где был проведен ремонт дороги за время участия Засечного сельсовета в национальном проекте, - рассказала заместитель главы администрации Засечного сельсовета Пензенского района Светлана Кусмарцева.

В первые в национальном проекте принял участие Мичуринский сельсовет Пензенского района. В этом году проведен ремонт автодорог на 11-ти улицах поселка общей протяженностью более пяти километров.

- Мы очень рады новой дороге и по нашей улице, да и по соседней. Сначала, конечно не поверили, что будут ремонтировать дорогу, но, когда приехала техника, стало понятно, что про нас не забыли. Спасибо всем, особенно дорожникам, - призналась жительница поселка Мичуринский Наталья Семенова.

Большая финансовая поддержка федерального центра была направлена на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области. Это позволило дополнительно отремонтировать более 40 километров автодорог. Дорожные работы проводились на территории 10 муниципальных районов области.

Не маловажную роль оказали средства федерального бюджета, направленные на завершение реконструкции второго этапа улицы 40 лет Октября. Дорожные работы на объекте ведутся с опережением графика на год. Объект готов на 98 процентов.

Особое внимание уделено мероприятиям по безопасности дорожного движения. Выполнено устройство семи светофорных объектов, установлено 260 дорожных знаков, выполнен ремонт более 46 тысяч квадратных метров тротуаров, обустроено восемь пешеходных переходов, установлено 2 600 метров пешеходного ограждения, шесть "лежачих полицейских", 20 камер фотовидеофиксации и один пункт весогабаритного контроля.

- Выполнение этих мероприятий позволило значительно уменьшить смертность на трассах региона. За 9 месяцев этого года этот показатель на региональных дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 65 процентов. Помимо этого, количество ДТП сократилось на 28 процентов, - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Реализация национального проекта в 2021 году позволила привести в нормативное состояние 65 процентов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, а также увеличить долю автодорог Пензенской агломерации в нормативном состоянии до 71 процента.

Все объекты 2022 года законтрактованы. Подрядные организации приступят к дорожным работам в рамках нацпроекта, как только позволят погодные условия.

Пензенская область на протяжении последних четырех лет входит в число лидеров реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".