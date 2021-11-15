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15.11.2021 10:28
Рубрика: Власть

В ПФО прошел Совет по реализации государственной молодежной политики

Текст: Константин Бахарев
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета по реализации государственной молодежной политики. Это мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.
Заседание Совета по государственной молодежной политике в ПФО прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: Администрация губернатора Пермского края Заседание Совета по государственной молодежной политике в ПФО прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Заседание Совета по государственной молодежной политике в ПФО прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: Администрация губернатора Пермского края

В своем выступлении полномочный представитель президента России подчеркнул, что сейчас сделано много по улучшению ситуации среди молодежи. На заседании Совета он предложил высказаться по ряду существующих проблем, таких, как обучение, занятости и воспитание молодых людей. Также Игорь Комаров отметил, что сейчас чрезвычайно важно заняться совершенствованием такой сферы молодежной политики, как обновление материально-технической базы. Кроме того, необходимо привлекать подрастающее поколение для участия в деятельности, направленной на созидание, на позитивное отношение к обществу. И конечно, нужно организовывать информационную работу в этом направлении.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
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- В Приволжском федеральном округе уже началась работа по обновлению сил, средств и методов в области федеральной молодежной политики, - подчеркнул полпред. - Мы помогаем реализации, например, такого президентского проекта, как "Россия - страна возможностей". Также в ПФО создана система реализации проектов, которые представляют из себя точки проявления успешности политики в молодежной области.

Об успешности действий в сфере молодежной политики говорит и тот факт, что, например, в акции #МЫВМЕСТЕ в Приволжском федеральном округе принимает участие более 2,5 тысяч волонтеров. Всего же в этом году на реализацию различных некоммерческих проектов было выделено 93 миллиона рублей.

Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев сообщил о значимости темы, обсуждаемой на Совете по государственной молодежной политике. Одно из важнейших направлений работы в этой сфере является приведение региональных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством. И во всех областях, краях и республиках ПФО это уже сделано.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании Совета по государственной молодежной политике в ПФО озвучил инициативы, касающиеся дальнейшего развития кадровой политики, совершенствованию информационной базы и предупреждению девиантного поведения среди молодежи.

Резюмируя заседание Совета, полпред отметил, что главное заключается в том, чтобы исполнение принятых решений стало основой систематизации и росту эффективности в этой сфере, и способствовало устранению преград, мешающих достичь поставленных показателей.

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