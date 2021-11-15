Что мешало региональному оператору вывозить отходы из новосибирских сел

Буквально утопать в мусоре еще не так давно приходилось селу Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - как выяснилось, отходы из него вывозились крайне нерегулярно. Попытавшись разобраться, корреспондент "Российской газеты" узнала много интересного.

По словам обратившейся в редакцию "РГ" жительницы Михайловки Натальи Шураковой, мусоровоза в селе не было весь сентябрь и половину октября. По графику мешки с отходами специальная машина забирает у домов раз в неделю, по воскресеньям. И несколько выходных дней подряд люди доверчиво выносили мусор на улицу. Но машины не было, зато мешки "атаковали" собаки и птицы, и, как следствие, мусор растаскивался по улицам... Не дождавшись коммунальной услуги, селяне собирали все это и несли назад, во дворы. "Почему не приезжает машина - нам никто не отвечает", - жаловалась Наталья, которая за вывоз отходов исправно платит триста рублей в месяц. Тариф и для сел, и для мегаполиса в Новосибирской области одинаковый, но если в городе есть хотя бы возможность выбросить злосчастные мешки в контейнер, то в Михайловке контейнеров нет и не предвидится.

В районной администрации, откуда "РГ" начала поиски заблудившегося мусоровоза, о проблеме узнали именно от нас. Хотя мусор на тот момент не вывозили больше месяца. Запросив информацию в сельсовете, начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Летов подтвердил слова Натальи Шураковой - действительно, мусор из Михайловки не вывозят. Жителям обещан перерасчет. О причинах же такого поведения регоператора "Экология-Новосибирск" Летов ничего сказать не смог, мол, перед его управлением эта организация не отчитывается. Родилось только предположение, что у компании не все в порядке с транспортом - с перевозчиками регоператор отношения выстраивает тяжело, уже было немало взаимных обвинений в неплатежах, вот график и страдает.

Однако в "Экологии-Новосибирск" выдвинули другую версию - в ответе на запрос "РГ" регоператор пожаловался на тяжелую ситуацию с дорогами в Куйбышевском районе области, мол, это и стало причиной "нарушения ритмичности". По данным компании, вывоз мусора из села был осуществлен пятого сентября, а потом до 17 октября пришлось сделать перерыв "вследствие прошедших обильных дождей и отсутствия твердого покрытия на подъездных дорогах". По этой же причине, сообщает регоператор, был полностью заблокирован проезд еще в восемь населенных пунктов Куйбышевского района. Всем жителям плату за услугу пересчитают (хотя нарушение графика произошло и не по вине оператора, подчеркнули в "Экологии-Новосибирск"). Ну а решением проблемы, по мнению работников этой организации, могут стать только дороги с твердым покрытием, пусть этим озаботятся в администрации Куйбышевского района.

Ответ примерно такого же содержания дали "РГ" и в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Но все это крайне удивляет жителей Михайловки. 17 октября, уже после их обращения в "РГ", в селе действительно видели мусоровоз, который утром промчался по пустой улице. К такому раннему визиту в Михайловке не привыкли - обычно машина приезжала ближе к вечеру. Как следствие, большая часть мусорных накоплений так и осталась во дворах ждать следующего рейса. Но вот в чем главная закавыка. Наталья Шуракова и ее соседи никак не могут узнать дорогу к своему селу на тех фото, которые приложила к своему ответу "Экология-Новосибирск" (честно говоря, на этих снимках вообще трудно что-то разобрать). Ведь в августе текущего года дорогу на Михайловку капитально, на совесть, отсыпали щебнем, чему жители не могут нарадоваться. Да, это не асфальт. Зато ездить по этой щебенке не мешают никакие дожди. Она не раскисает. В село четыре раза в неделю ходит рейсовый автобус. Жители ездят туда-сюда на своих легковушках и никак не могут взять в толк, почему же сюда не состоянии проехать мощный мусоровоз.

- И дорога нормальная, и весь месяц, когда мусор не вывозили, у нас было сухо, - сказали "РГ" в сельсовете. - Никакой распутицы.

Направляя запрос в министерство ЖКХ и энергетики, "РГ" старалась выяснить - кто конкретно контролирует работу регионального оператора по обращению с ТКО? Кто может и должен привлекать компанию к ответственности за невыполнение обязательств? Ответ был таким: "Министерство курирует деятельность регоператора". Курирует и контролирует - вещи, безусловно, разные. И тут нам всем надо как следует проникнуться одной простой мыслью. Контроль организации, оказывающей коммунальную услугу, прежде всего ложится на получателей этой самой услуги. Не стоит ждать, когда за сбои в работе организацию накажут чиновники, нужно действовать самим.

Например, как посоветовал постоянный участник разных рабочих групп по мусорной реформе, депутат областного Заксобрания Вадим Агеенко, если в селе не вывозят мусор, сами жители должны составить соответствующие акты, призвав в свидетели соседей. Копию акта отправить в "Экологию-Новосибирск", вторую - в министерство, третью - в районную администрацию. И потребовать перерасчета. При этом, как подчеркивает Агеенко, графики, согласно которым мусор вывозится из населенного пункта раз в неделю, противоречат требованиям федерального законодательства. Порядок предоставления коммунальных услуг регулирует постановление правительства N354 от шестого мая 2011 года, и там сказано - вывоз мусора при температуре выше плюс пяти градусов должен производиться ежедневно, ниже плюс пяти - через 48 часов. Депутат убежден: если мусоровоз ездит раз в неделю, уже можно добиться серьезного снижения платы за услугу - требуется лишь активная позиция самих жителей. Кстати, если в селе нет контейнеров, регоператор обязан обеспечить жильцов пакетами для мусора, и это тоже требование законодательства. Контролировать деятельность регоператора обязано министерство ЖКХ и энергетики (так как именно оно от имени правительства подписало соглашение), а также Государственная жилищная инспекция, отметил Вадим Агеенко.

В районной администрации, откуда "РГ" начала поиски заблудившегося мусоровоза, о проблеме узнали именно от нас. Хотя мусор не вывозился больше месяца

Если в деятельности оператора в течение года будет зафиксировано более 30 грубых нарушений (а срыв сроков вывоза мусора - нарушение грубое), это вовсе повод для расторжения договора с региональным оператором, подчеркивает Агеенко. Сейчас губернатор допускает такую возможность только теоретически - нет веских оснований, есть единичные жалобы. Во многом такая ситуация объясняется тем, что люди не готовы отстаивать собственные права.

Остается добавить, что теперь мусор из Михайловки вывозят, как положено - каждое воскресенье. Наталья Шуракова поблагодарила за это "РГ": "Хорошая газета. Не зря я ее выписываю". Вот только не придут ли на смену осенней распутице проблемы со снегом, который выпал в Сибири? В следующий раз "Экология-Новосибирск" может сослаться на снежные заносы, опасается жительница Михайловки.

Кстати

О сбоях в графике вывоза мусора и других нарушениях в работе ООО "Экология-Новосибирск" можно сообщать в государственное казенное учреждение Новосибирской области "Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области" по телефонам: 296-57-97, 238-75-69, для проведения выездных мероприятий по фиксации нарушений.