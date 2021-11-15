Омский НПЗ стал официальной площадкой "Географического диктанта-2021"

Омский НПЗ стал участником международной просветительской акции "Географический диктант-2021". Предприятие традиционно входит в официальный список онлайн-платформ проекта. Активно подключает к мероприятию сотрудников завода, дочерних и подрядных организаций. И тем самым повышает уровень знаний, интерес населения к географии России.

Масштабная акция Русского географического общества проводится уже в седьмой раз. Несмотря на пандемию, в 2021 году зарегистрировано более шести тысяч площадок. Большинство платформ, включая ОНПЗ, работают в дистанционном формате - безопасном для участников.

Географический диктант - не единственный совместный проект Омского НПЗ с РГО. В этом году в рамках эколого-краеведческой программы "Люби и знай свой край" предприятие передало во все школы региона шесть тысяч экземпляров издания серии "География Омской области". Современные учебные пособия помогут юным омичам расширить кругозор, воспитать экологическую культуру.

- Омский НПЗ всегда активно поддерживает проекты, которые способствуют развитию творческого, интеллектуального потенциала, помогают продвигать социокультурные, экологические ценности. Участие в Географическом диктанте стало для нашего предприятия традиционным. Эта акция позволяет расширить географический кругозор. Она несет и патриотический смысл. Открывая для себя уникальность своей страны, мы осознаем ответственность за сохранение ее ресурсов и понимаем, что это наше общее дело, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

ОНПЗ работает не только в тандеме с РГО, но осуществляет и собственные проекты, направленные на сохранение окружающей среды и создание комфортных условий для жизни населения региона. В этом году, например, в рамках акции "Зеленые часы" только в Москаленском районе волонтеры предприятия совместно с местными жителями высадили более 120 яблонь, дубов, берез, голубых елей. Мероприятие стало частью проекта, который многие годы Омский НПЗ реализует по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Еще 300 деревьев появились на улицах Советского округа после субботника "Зеленые Нефтяники". А в прошлом году волонтеры ОНПЗ поддержали Всероссийскую акцию "Зеленая Россия", полностью привели в порядок набережную Советского парка и сегодня строят новые планы.