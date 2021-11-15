В Кемерове заработали первые пункты проката зимнего спортивного инвентаря и оборудования

Активная работа по подготовке спортивных площадок уже начата, лишь бы не подкачала погода.

В любимом месте отдыха горожан и гостей областной столицы - Сосновом бору - безлюдно не бывает, разве только в сильную непогоду. Снег ещё не полностью прикрыл землю, кое-где видны чёрные пятна, но это не останавливает любителей лыжных гонок, которые открыли зимний сезон. Для них заработал пункт проката, одновременно в бору идет подготовка лыжной трассы.

- Снега выпало пока немного, поэтому сейчас мы готовим так называемую основу для лыжни, которая будет использоваться всю зиму. В пункте проката размерная сетка лыжных ботинок - от 30-го до 47-го. Для тех, кто не успел покататься в дневное время, освещённая лыжная трасса протяженностью 1 километр работает до 22:00, - рассказывает Антон Адамянц, директор спортивной школы олимпийского резерва № 3.

Пока специалисты с помощью решетки утрамбовывают снег. Когда необходимой толщины "подушка" будет готова, к делу приступит резак для прокладки лыжни. К услугам кемеровчан - трассы протяженностью от 500 метров до 5 километров.

В ближайшую субботу пункт проката откроют и на стадионе "Шахтёр". Малое ледовое поле здесь готовили целую неделю и вручную, и с помощью техники. На площадку размером 30х70 метров ушло около 300 тонн воды.

- Специальной машиной готовим лед, который можно использовать как для проведения соревнований, так и для любительских катаний. Также на территории стадиона установим хоккейную коробку, вокруг нового футбольного покрытия зальём ледовые дорожки общей протяженностью 8 тысяч квадратных метров, - поясняет Сергей Игнатьев, и.о. директора центра спорта "Шахтер".

Всего этой зимой в городе подготовят 49 спортплощадок: хоккейные коробки, ледовые поля, лыжные трассы, оборудованные места для развлечений, игр в зимние виды спорта. Будет организована работа 26 пунктов проката. В новом сезоне продолжатся традиционные акции "Все на лыжи!" и "Все на каток!" со скидками на аренду инвентаря.

Где в Кемерове можно покататься на лыжах/коньках, поиграть в хоккей: адреса всех спортплощадок

Центральный район

Площадь Советов - хоккейная коробка, ледовая площадка

Стадион "Химик", ул. Калинина, 4, ул. Кирова, 41 - крытый ледовый каток, ледовая площадка

Спортивная школа олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118 - ледовая площадка

Просп. Притомский, 15/1 - хоккейная коробка

"Парк Чудес", ул. Кирова, 4 - ледовая площадка

Школа № 5, просп. Октябрьский, 39 - хоккейная коробка

Городской классический лицей, ул. Мичурина, 19 - спортивная площадка для занятий хоккеем в валенках

Парк Победы имени Г.К. Жукова - спортивная площадка для занятий хоккеем в валенках, лыжная трасса

Просп. Октябрьский, 40"а" - футбольное поле

Комсомольский парк им. В. Волошиной - лыжная трасса

Ленинский район

Просп. Ленина, 121"а" - хоккейная коробка

Б-р Строителей, 44"а" - хоккейная коробка

Школа № 33, просп. Ленина, 160"а" - ледовое поле

Школа № 93, просп. Ленинградский, 34"б" - ледовое поле

Б-р Строителей, центральная часть - ледовая площадка

Кузбасский парк - лыжная трасса

Парк около Кемеровского президентского кадетского училища, б-р Строителей - лыжная трасса

Заводский район

Ледовая арена "Кемерово", просп. Молодежный, 7/2 - хоккейная коробка

Ул. Свободы, 6 "б" - хоккейная коробка

Школа № 7, ул. Пролетарская, 10 - хоккейная коробка

СШОР по футболу, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189/3 - две футбольные площадки

Казачий тракт - лыжная трасса

Кировский район

Детско-юношеская спортивная школа № 5, ул. Инициативная, 90 - хоккейная коробка

Школа № 15, ул. Инициативная, 125 "а" - хоккейная коробка

Парк "Березовая роща" - лыжная трасса

Рудничный район

Центр спорта "Шахтёр", ул. Рутгерса, 32 - ледовая беговая дорожка, ледовая, футбольная площадки, хоккейная коробка

Просп. Шахтеров, 70 "а" - ледовая площадка

Ул. Черноморская, 38 "б" - футбольная площадка

Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45 - лыжные трассы 500 м, 1, 2, 3, 5 км

СОК "Локомотив", Сосновый бульвар, 10 - лыжная трасса08:53

Лыжная база КузГТУ, пр. Шахтеров, 14"б" - лыжная трасса

Гора Люскус, 1 - горнолыжная трасса

Ул. Серебряный Бор, 11/1 - лыжная трасса

Ж.р. Кедровка, Промышленновский

Спортивная школа № 1, ул. Стадионная, 22 "а" - ледовое поле

Стадион "Факел", Промышленновское шоссе, 17 - ледовая площадка

Греческая деревня, 157"а" - лыжная трасса

Ж.р. Ягуновский

Стадион "Юность", ул. Вельская, 13"а" - ледовая, футбольная площадки

Ж.р. Лесная Поляна

Парк "Лесная сказка", просп. Весенний - ледовая площадка

Школа № 85, просп. В. Михайлова, 5 - хоккейная коробка

СК "Спортград", Осенний б-р, 3 - лыжная трасса

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