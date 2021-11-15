В Красноярске задержан замначальника департамента городского хозяйства

Суд решает вопрос об избрании меры пресечения заместителю начальника департамента городского хозяйства Красноярска, передает ТАСС. Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании материалов управления МВД Красноярска, уточнили в региональном главке СК РФ.

По данным следствия, в 2019 году, работая директором городской управляющей компании ("МУК Красноярская"), чиновник дал указание подчиненной списать долг по оплате коммунальных услуг в квартире его знакомой - около 140 тысяч рублей. Задолженность списали без ее фактического погашения. В 2021 году руководитель, увольняясь, распорядился выплатить ему не положенную по закону компенсацию - более 270 тысяч. В результате муниципальное предприятие понесло убытки.

Следователи выясняют обстоятельства двух этих преступлений.