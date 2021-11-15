В Новосибирске изобрели солнечные коллекторы для отопления квартир

Новосибирские ученые разработали солнечные коллекторы для горячего водоснабжения и экологичного отопления домов и квартир.

Устройство сможет полностью заменить газовое или печное оборудование в жилых домах. А зеленые технологии позволят значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу.

Солнечный коллектор с теплоприемником устанавливается на крыше или стене дома. Специальная пластина с антифризом не контактирует с атмосферой, что значительно снижает теплопотери.

- Теплоноситель нагревается до 90 градусов. Летом этот процесс проходит быстрее, зимой ту же температуру можно получить за более длительное время, либо скорость нагрева достигается большей площадью покрытия, если говорить про Новосибирск, - рассказывает аспирантка НГТУ НЭТИ, основательница проекта "Наше солнце" Валентина Хорева.

По словам разработчиков, для отопления дома в 100 квадратных метров площадь коллектора должна составлять 2-8 "квадрата" в зависимости от количества жильцов.

Изобретением новосибирцев уже заинтересовались несколько российских компаний. В настоящее время ученые работают над повышением теплоэффективности коллектора и удешевлением производства.