В Новосибирской области наращивают темпы вакцинации

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников обратил внимание на необходимость увеличить масштабы вакцинации населения и расширить возможности для граждан принять в ней участие.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что при содействии регионального минздрава работают 92 базовых пункта вакцинации, дополнительно открыто 144 кабинета, из них 40 начали работу в последние две недели.

Созданы 98 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию на местах - на предприятиях и в организациях. Еще 25 пунктов вакцинации работают в торговых центрах - на днях открыт такой пункт в ТРЦ "Аура". Записаться на вакцинацию можно с помощью виртуальных кабинетов - таких создано 132. Они отражены в Медицинской информационной системе. Такая же возможность есть у Госуслуг.

По сообщению минздрава, поставки вакцины в регион идут стабильно: всего поступило более 1,2 миллиона доз компонента, завершили курс вакцинации свыше 863 тысяч человек. Продолжают работу 24 лаборатории, которые полностью закрывают все потребности здравоохранения региона. Коечный фонд для больных COVID-19 составляет 4785 коек - это позволяет полностью обеспечить госпитализацию всех нуждающихся.

Справка "РГ"

Согласно постановлению Роспотребнадзора с 12 октября в Новосибирской области объявлена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан.