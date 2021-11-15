В Новосибирской области три человека погибли из-за неисправной печи

Три женщины скончались от отравления угарным газом в поселке Койниха Искитимского района Новосибирской области. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, трагедию спровоцировала неисправность печного оборудования.

Это произошло в одном из частных домов поселка, расположенных на улице Пушкина. Причиной смерти женщин 1958, 1971 и 1973 годов рождения стало отравление угарным газом. При этом открытого возгорания в доме не было. По факту гибели людей следователи начали проверку.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, существует риск увеличения числа пожаров в частных домах с наступлением зимних холодов. Возгорание может возникать из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления, а также из-за нагрузок на электросети при одновременном подключении бытовых электроприборов повышенной мощности.

Только за прошедшую неделю пожары унесли жизни восьми человек. Жертвами огня стали жители Новосибирска, а также Венгеровского, Чистоозерного, Болотнинского, Чулымского и Ордынского района.