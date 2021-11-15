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15.11.2021 12:53
Рубрика: Власть

Глава Северной Осетии посетил уникальный кукурузокалибровочный завод региона

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло посетил уникальный действующий в республике кукурузокалибровочный завод. Во время визита в селение Кадгарон, где находится предприятие, его сопровождали министр сельского хозяйства РСО - Алания Казбек Вазиев и руководитель агрохолдинга "ИрАгро", в состав которого входит завод, Дмитрий Дзгоев.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Во время встречи стороны обсудили возможные меры поддержки отрасли со стороны государства. По мнению руководителя республики, механизмы для этого есть.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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- Отрасль динамичная и интересная. Считаю, что сельскохозяйственный потенциал у региона есть: подходящий агроклимат и соответствующий опыт в прошлом, - подчеркнул Сергей Меняйло. - Мы можем перейти на развитие семеноводства и иметь все реальные шансы на дальнейший рост в ближайшие годы. И, конечно, вопрос, который следует учитывать, - выйти на поставки высококачественных семян сельскохозяйственных культур в другие регионы страны и за рубеж. Важно установить связи и заручиться поддержкой министерства сельского хозяйства РФ. Над этим вопросом будем работать.

Стоит отметить, что кукурузокалибровочный завод - единственное предприятие подобного типа в Северной Осетии. Он позволяет осуществлять полный цикл производства семян кукурузы и сои - от приемки с поля до протравки семян и фасовки в мешки. Семена, которые выпускает завод, имеют квалификацию первоклассных. Агрохолдинг сотрудничает с ведущими транснациональными корпорациями, такими как Syngenta, Euralis, Limagrain, выращивая для них семена кукурузы и подсолнечника.

Сейчас завод прошел переоснащение передовым оборудованием и выпускает продукцию, соответствующую мировым стандартам качества. Производство основано на одной из самых современных перерабатывающих систем в Европе. Завод имеет комплекс производственных помещений, а сам процесс работы можно условно разделить на пять этапов: получение селекционного достижения в виде сорта семян кукурузы, регистрация полученного селекционного достижения и получение патента на семена гибрида кукурузы, выращивание семян гибридной кукурузы, последующая доработка на заводе и упаковка, продажа семян кукурузы потребителям.

Предприятие также развивает и собственную селекцию: за все время его работы государственную регистрацию прошли шесть гибридов кукурузы и сорт сои "иристон", который оказался востребованным на территории всей России.

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