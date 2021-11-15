На Ставрополье иномарка насмерть сбила четверых человек

Страшное ДТП произошло в Георгиевском районе Ставропольского края вечером в понедельник. На дороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" после маневра уклонения опрокинулся грузовик. На помощь к водителю бросились четверо очевидцев, которых насмерть сбила проносившаяся мимо легковушка. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, еще три человека пострадали.

- По предварительным данным, около 18 часов 30 минут водитель автомобиля ОДО из-за технической поломки остановился у обочины. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки. В это время в попутном направлении двигался грузовой автомобиль МАН, водитель которого, пытаясь избежать наезда на вышедшего водителя, вывернул руль влево, - говорится в сообщении дорожного ведомства.

В результате водитель МАН не справился с управлением, зацепил Volkswagen Polo на встречной полосе и перевернулся возле обочины. К грузовой машине сразу бросились водители проезжавших мимо автомобилей и в этот момент группу людей посреди дороги сбила легковая Mazda. Как сказал полицейским ее водитель, он просто не успел среагировать.

В результате все четверо пешеходов, бежавших через дорогу, погибли на месте. Один из них от удара отлетел к обочине и зацепил еще двух человек, которые получили серьезные травмы.

- У них резанные и скальпированные раны, они госпитализированы. Также пострадал водитель грузовика МАН, - добавили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью.

На месте работают бригады медиков, наряды ДПС и сотрудники МЧС. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.