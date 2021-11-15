В Нальчике на стоянке сгорели семь пассажирских автобусов

В ночь на 15 ноября на территории муниципального транспортного предприятия города Нальчика произошел сильный пожар. Во время этого ЧП семь пассажирских автобусов ПАЗ сгорели полностью, а еще два пострадали от огня, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МВД по КБР.

- На месте происшествия в данный момент работает межведомственная следственно-оперативная группа. Назначена пожарно-техническая экспертиза, - добавил представитель ведомства.

Полицейские и дознаватели МЧС проверяют обстоятельства случившегося. Пока нет информации о причинах возгорания. Отрабатываются все возможные версии, в том числе поджог.

В пресс-службе администрации Нальчика уточнили, что все сгоревшие автобусы ездили по маршруту №14.

- Приняты дополнительные меры, чтобы пассажиры могли ездить по маршруту в привычном режиме, - сказал собеседник "РГ" в администрации.