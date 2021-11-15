В Невинномысске произошла утечка из цистерны с остатками аммиака

На территории одного из заводов в Невинномысске произошла утечка из цистерны, в которой находились остатки аммиака. По данным источника "РГ" в администрации города, в результате разрыва никто не пострадал.

- В цистерне были остатки аммиака, но она давно не использовалась. Вероятно, произошла разгерметизация и детонация. Это все на территории завода, рядом никого не было, возгорания тоже не последовало, - отметил источник.

В ГУ МЧС по региону факт утечки подтвердили, однако информация о причинах и последствиях пока уточняется.