Журналисты федеральных СМИ в рамках пресс-тура оценили развитие Северной Осетии

Северную Осетию посетили журналисты 11 ведущих федеральных СМИ с целью создания серии публикаций для отражения объективной ситуации в республике. Гостями региона стали представители информационного агентства ТАСС, МИА "Россия сегодня", "Интерфакса", "Российской газеты", "Ленты", "Мир 24", "Вокруг света", "Вояжа", "ОК!", "Русского пионера" и GisMeteo. С ними встретился глава РСО - Алания Сергей Меняйло.

Федеральные журналисты прибыли в республику в рамках пресс-тура по Северному Кавказу. В Северной Осетии они посетили популярные туристические места Владикавказа, познакомились с культурой и традициями региона.

Во время встречи Сергей Меняйло рассказал представителям СМИ о работе властей республики, которая направлена на социально-экономическое развитие региона и подчеркнул, насколько важна роль средств массовой информации в формировании положительного образа Северного Кавказа.

- Раскрывая регионы СКФО в своих журналистских материалах, вы делаете Северный Кавказ еще более привлекательным, - сказал во время встречи с журналистами Сергей Меняйло. - Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на республику не только как профессиональные журналисты, но и как обычные люди. Вот тогда взгляд будет более объективный. Сегодня я вижу у нас большое количество туристов и понимаю: Осетия интересна. И мы приложим необходимые усилия, чтобы республика развивалась и была привлекательна для наших гостей.

Беседа Сергея Меняйло с представителями прессы заняла около двух часов. Глава региона подробно ответил на вопросы журналистов о развитии туризма, реализации инвестпроектов, на примерах рассказал о том, что уже сделано, а что еще предстоит. В частности, Сергей Меняйло рассказал о реализации проекта Всесезонного туристического комплекса "Мамисон", который уже к 2024 году должен принять первых туристов. На первом этапе, до конца 2023 года, в окрестностях селения Калак планируется возвести две пассажирских подвесных канатных дороги, проложить 14,9 километра горнолыжных трасс и открыть свыше 700 койко-мест в разных категориях гостиниц.

Четырехдневный пресс-тур по Северному Кавказу для журналистов федеральных СМИ начался 10 ноября с посещения Северной Осетии. В программе было также знакомство с Ингушетией, Чечней и Дагестаном. Организаторы пресс-тура - министерство экономического развития РФ и информационное агентство ТАСС. А главная цель - повысить информированность о социально-экономическом развитии СКФО и увеличить туристическую привлекательность региона.