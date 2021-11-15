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15.11.2021 12:43
Рубрика: Общество

Журналисты федеральных СМИ в рамках пресс-тура оценили развитие Северной Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Северную Осетию посетили журналисты 11 ведущих федеральных СМИ с целью создания серии публикаций для отражения объективной ситуации в республике. Гостями региона стали представители информационного агентства ТАСС, МИА "Россия сегодня", "Интерфакса", "Российской газеты", "Ленты", "Мир 24", "Вокруг света", "Вояжа", "ОК!", "Русского пионера" и GisMeteo. С ними встретился глава РСО - Алания Сергей Меняйло.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Федеральные журналисты прибыли в республику в рамках пресс-тура по Северному Кавказу. В Северной Осетии они посетили популярные туристические места Владикавказа, познакомились с культурой и традициями региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Во время встречи Сергей Меняйло рассказал представителям СМИ о работе властей республики, которая направлена на социально-экономическое развитие региона и подчеркнул, насколько важна роль средств массовой информации в формировании положительного образа Северного Кавказа.

- Раскрывая регионы СКФО в своих журналистских материалах, вы делаете Северный Кавказ еще более привлекательным, - сказал во время встречи с журналистами Сергей Меняйло. - Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на республику не только как профессиональные журналисты, но и как обычные люди. Вот тогда взгляд будет более объективный. Сегодня я вижу у нас большое количество туристов и понимаю: Осетия интересна. И мы приложим необходимые усилия, чтобы республика развивалась и была привлекательна для наших гостей.

Беседа Сергея Меняйло с представителями прессы заняла около двух часов. Глава региона подробно ответил на вопросы журналистов о развитии туризма, реализации инвестпроектов, на примерах рассказал о том, что уже сделано, а что еще предстоит. В частности, Сергей Меняйло рассказал о реализации проекта Всесезонного туристического комплекса "Мамисон", который уже к 2024 году должен принять первых туристов. На первом этапе, до конца 2023 года, в окрестностях селения Калак планируется возвести две пассажирских подвесных канатных дороги, проложить 14,9 километра горнолыжных трасс и открыть свыше 700 койко-мест в разных категориях гостиниц.

Четырехдневный пресс-тур по Северному Кавказу для журналистов федеральных СМИ начался 10 ноября с посещения Северной Осетии. В программе было также знакомство с Ингушетией, Чечней и Дагестаном. Организаторы пресс-тура - министерство экономического развития РФ и информационное агентство ТАСС. А главная цель - повысить информированность о социально-экономическом развитии СКФО и увеличить туристическую привлекательность региона.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

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