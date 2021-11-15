Глава Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию

В кругу близких губернатора Заполярья Андрея Чибиса подтвердился случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава области сообщил 15 ноября на утренней планерке регионального правительства, которую он провел удаленно.

По словам главы региона, его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Тем не менее Андрей Чибис ушел на двухнедельную самоизоляцию.

На 14 ноября 2021 года в Мурманской области выявлено 278 новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 82695. Кроме прививочных кабинетов в лечебных учреждениях региона, в Мурманске ежедневно с 11.00 до 21.00 продолжают работу мобильные пункты в трех крупнейших торговых центрах. Там можно сделать прививку от коронавируса и гриппа.