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15.11.2021 16:33
Рубрика: Экономика

Исследование: Жилье в России за 20 лет подорожало в десять раз

Текст: Вера Черенева
За последние 20 лет жилье в регионах России подорожало в рублевом выражении в десять раз, правда, накопить на квартиру стало легче. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав изменения цен на жилье с 2000 года.

В частности, если 20 лет назад в среднем по стране "квадрат" на первичке стоил 8,7 тысяч рублей, то сейчас - 86,1 тысячу. На вторичном рынке теперь квартиры продаются из расчета 69,3 тысячи рублей, тогда можно было купить жилье по 6,6 тысяч рублей за "квадрат".

Фото: mos.ru
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Во всех регионах ситуация своя. Как следует из текста исследования, 20 лет назад в Москве квадрат на вторичном рынке стоил 15,4 тысячи рублей, сейчас - 230. Как и сейчас, столица тогда лидировала в ценах на жилье. Второе место, что 20 лет, что теперь - у Петербурга. Правда, если в 2000 квартиру в Городе на Неве можно было купить из расчета 10 тысяч рублей за "квадрат", то сейчас нужно рассчитывать на 132 тысячи за квадратный метр. Третье место в двухтысячном было у Ханты-Мансийского автономного округа, активное развитие добывающих компаний привело к активному росту цен на жилье. В среднем квартиры в этом регионе тогда продавались за 9,4 тысячи рублей за "квадрат", при этом периодически жилье в ХМАО обгоняло по цене квартиры в Петербурге. Сейчас сюда по-прежнему переезжают, но ХМАО больше не входит в число лидеров по ценам на жилье.

Теперь на третьем месте находится Сахалинская область, средняя цена квадратного метра жилья в регионе составляет 123 тысячи рублей. 20 лет назад Сахалин также присутствовал в рейтинге субъектов с самым дорогим жильем, занимал тогда 18-е место.

Очень дорогим было жилье в Башкирии. "Квадрат" стоил 8,6 тысяч рублей, регион был на четвертом месте в стране по ценам на недвижимость, а сейчас не входит даже в десятку. Похожая ситуация с Пермским краем, в 2000 году квартиры здесь продавались за 8,3 тысячи рублей и регион занимал пятое место по ценам на жилье, теперь находится в середине списка. А вот Приморский край, наоборот, с шестого места в 2000 году (7,9 тысяч рублей за "квадрат"), поднялся на четвертое, теперь здесь жилье можно купить за 99,8 тысяч рублей. Упрочила позиции Московская область, двадцать лет назад она была на восьмом месте в списке (7,5 тысяч рублей), а теперь - на пятом (81,7 тысяч).

За 20 лет в десятку регионов с самым дорогим жильем попали также Хабаровский край и Амурская область, сейчас жилье там стоит 77,5 тысяч рублей за квадрат, а тогда регионы занимали по ценам 25-е и 52-е место соответственно. Присутствует в нынешнем рейтинге и Камчатский край с ценой 69 тысяч за "квадрат", 20 лет назад регион занимал 67 место в стране по ценам на недвижимость, сейчас - десятое.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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В нынешнем рейтинге появился Татарстан, сейчас регион занимает восьмое место в стране по ценам на жилье (75,7 тысяч), а 20 лет был на 17-й позиции. Вошла в рейтинг и Ленобласть, теперь здесь недвижимость продается за 72,9 тысячи рублей (9-е место), а 20 лет назад по ценам регион занимал 42 место.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на значительный рост номинальных цен, при поправке на инфляцию, реальный рост стоимости жилья не превысил 25 процентов в целом по стране. Но в отдельных регионах рост оказался очень существенными, например, в 2,2 раза подорожали в реальном выражении квартиры в Ленобласти, на 75 процентов - в Петербурге, на 68 процентов в Москве. А, например, в Подмосковье - на 28 процентов.

Аналитики рынка недвижимости часто используют в своих исследованиях показатель - сколько времени человеку нужно копить на квартиру. Берется средняя зарплата в регионе, вычитается прожиточный минимум и эксперты устанавливают, за какой срок человек, оставляя себе лишь минималку, сможет выкупить квартиру. 20 лет назад этот показатель составлял 13 лет, сейчас - 6,5. Также авторы исследования отмечают, что 20 лет назад отсутствовал в привычном понимании механизм ипотеки. На основании этих данных специалисты делают вывод, что сейчас жилье стало значительно доступнее.

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