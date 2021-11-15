Кинофестиваль Arctic open в Архангельске получил заявки из 98 стран мира

9 декабря в Архангельске стартует V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.

Фестивальные показы и встречи будут проходить также в других городах и поселках Поморья - Северодвинске, Новодвинске, Коноше, Няндоме и Североонежске.

Отборочное жюри рассмотрело 1562 работы из 98 стран мира. В лонг-лист вошли 246 лент, из них выбрали 50, которые будут участвовать в конкурсе. Это восемь полнометражных и 12 короткометражных игровых картин, 22 документальные работы из России, Канады, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, США. Подготовлена специальная конкурсная программа "Arctic open - детям", в которую вошли восемь фильмов - из России, Норвегии, Канады, Португалии, Турции.

- При отборе на конкурс большую роль играла оригинальная подача тем, о которых говорит сегодня большинство кинематографистов: глобализация, пандемия, малые коренные народы, неуверенность в судьбе своих детей, причем это мировая история; нарушение коммуникации - как выключить гаджет и начать разговаривать; непреодолимая пропасть между людьми, обращение к старшему поколению, - рассказала программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина.

В конкурсной программе полнометражного игрового кино режиссер Григорий Коломийцев представит фильм "Чупакабра", Ринат Ташимов - "Второе солнце". Режиссер и актер Нико Фальконе Георгиадис (Швеция) привезет короткометражный фильм "Набережная". В программе документального кино режиссер Джордж Тумз (Канада) представит "Ослепительное море".

Уже по традиции на кинофестивале покажут работы якутского кинематографа. Нынче это фильмы "Ыт" режиссера Дмитрия Давыдова и "Нуучча" Владимира Мункуева (участвуют в конкурсе) и "Холодное золото" Петра Хики - во внеконкурсной программе.

Зрители также смогут увидеть внеконкурсную программу картин российских и зарубежных авторов.

Работа жюри разделена по направлениям: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино. Среди членов жюри - отборщик фильмов для параллельной программы Каннского фестиваля "Двухнедельник режиссеров" и Туринского Международного фестиваля Алена Шумакова, актрисы Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, итальянский режиссер Томмазо Моттола, оператор Макс Трапо, промоутер якутского кино Сардана Саввина.

- Все члены жюри приедут в Архангельск в дни работы фестиваля: они будут смотреть фильмы в зрительном зале одновременно со зрителями, которые зарегистрируются на показ, - комментирует программный директор фестиваля Анжелика Долинина. - В этом году в жюри, помимо авторитетных киноотборщиков, известных актеров, операторов, режиссеров и сценаристов, вошли несколько продюсеров. Это наш сознательный выбор, так как продюсерский взгляд имеет не только профессиональную цепкость на оценку воплощенного режиссером сценарного замысла, но и понимание всех этапов кинопроизводства, прокатный потенциал фильма, когда человеческие эмоции, качество продукции и хорошая монетизация сливаются воедино, не жертвуя при этом ничем.

Ноухау этого года - медиажюри, состоящее из журналистов Архангельска.

- Мы рады приветствовать всех, кто считает, что Архангельск - это площадка, которую не обходят стороной мировые тренды современной культуры. Это не просто фестиваль, а большой проект. Он длится 11 месяцев и заканчивается в марте 2022 года инклюзивной мастерской детской анимации, - отметила директор Arctic open Тамара Статикова, руководитель Поморского культурного фонда "Берегиня".

Лауреатов фестиваля объявят на торжественной церемонии награждения в Архангельском театре драмы 12 декабря.

Приз фестиваля Arctic open. Фото: Пресс-служба кинофестиваля Arctic open.

- Кинофестиваль Arctic open - это бренд региона, который мы поддерживали и будем поддерживать. Благодаря кинофестивалю публика региона уже более взыскательная. Приятно, что примеры международной киноиндустрии тоже присутствуют в программе. Мы живем в период ограничений, поэтому часть мероприятий пройдет онлайн, часть офлайн, но с соблюдением всех ограничений, - рассказала на пресс-конференции министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

В образовательной программе - семинар по организации и работе инклюзивной выставки "Чувство живописи", семинар-мастерская со смотром-конкурсом "Искусство киномодератора" и воркшоп "Основы создания интерактивных инсталляций", а еще - инклюзивная мастерская детской анимации.

В рамках фестиваля в Архангельске 8 и 9 декабря состоится Третий арктический питчинг проектов документальных и научно-популярных фильмов. К участию приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры без возрастных и профессиональных ограничений. Подать заявку можно до 25 ноября.

- В жюри будут эксперты документального кино. Победители получат призы на создание своих фильмов. Главная награда - 300 тысяч рублей, - сообщил председатель отделения Союза кинематографистов России в Архангельской области Анатолий Конычев.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект Поморского культурного фонда "Берегиня". Проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет. "Российская газета" - информационный партнер фестиваля.

Кстати

Конкурсные фильмы фестиваля войдут в программу "Киномарафон Arctic open", будут показаны в Республике Коми (в марте 2022 года) и Петербурге (во время Международного Арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в апреле 2022 года).