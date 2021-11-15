Многодетная петербурженка признана самой красивой женщиной в мире

Жительница Петербурга Ксения Давыдова выиграла престижный международный конкурс красоты Mrs.Top of the World 2021 в номинации "Миссис гламур", сообщает оргкомитет.

Ее соперницами стали участницы из Великобритании, Кипра, Армении, Индии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Это не первый конкурс красоты, в котором принимает участие Ксения Давыдова. В этом году она уже получила титул "Миссис Ижора-2021". У 29-летней петербурженки трое детей, работает она специалистом по связям с общественностью, также участвует в проектах по созданию комфортной городской среды.

Из-за коронавируса конкурс проходил онлайн, победительниц определяли в ходе голосования зрителей в интернете.