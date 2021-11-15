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15.11.2021 18:57
Рубрика: Общество

Привившимся от коронавируса вологжанам подарят билеты на елку

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологодской области гражданам, вакцинирующимся от коронавируса, будут дарить подарки. Соответствующее решение принято в ходе заседания регионального оперштаба, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Ларису Каманину.

Фото: iStock
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В частности, жителям столицы региона планируется выдавать пригласительные на празднование "Настоящего вологодского Нового года". Праздник будет проводиться в новогодние каникулы на территории Вологодского кремля.

Власти региона предлагают дарить билеты и на муниципальные елки в других городах и райцентрах Вологодчины.

Вакцинирующимся гражданам от 18 до 35 лет из Вологды и Череповца власти региона планируют дарить билеты на концерты "Здоровый Новый год", которые пройдут в конце декабря, а также пригласительные на выступления звезд отечественной эстрады.

Также запланирована лотерея. Выиграть можно будет телефоны, в том числе и марки iPhone, беспроводные наушники, портативные колонки, станции с голосовым помощником. В числе главных призов - путевки в аквапарк и на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг.

В ближайшее время пригласительные на елки и лотерейные билеты, будут распечатаны и поступят в пункты вакцинации региона.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вакцинация от коронавируса Новый год Пандемия коронавируса COVID-19

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