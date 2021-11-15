С первой цифровой выставки Эрмитажа попытались "вынести" картину

Государственный Эрмитаж открыл свою первую цифровую выставку под названием "Незримый эфир", и в первый же день ее работы виртуальный посетитель едва не "вынес" одну из картин. Произведение быстро вернули на место.

Посетить необычную выставку можно только в онлайн-формате - на сайте или в приложении для смартфона. На ней представлены оригинальные цифровые работы художников. Гости расхаживают по виртуальной галерее в виде цифровых аватаров. И вот один такой аватар - то ли случайно, то ли намеренно - "прихватил" с собой работу. На стене виртуальной Биржи, где работает экспозиция, осталось пустое место.

Как пояснили в отделе современного искусства Эрмитажа, компьютерные специалисты вовремя пресекли попытку первой в музее виртуальной кражи. Они остановили аватар нарушителя и установили экспонат на место. Кстати, вынести картину за пределы цифровой галереи он бы просто не смог, поскольку за ее пределами перестал бы существовать.

Между тем это происшествие только подогрело интерес пользователей к новому формату, который развивает Эрмитаж. Проект "Незримый эфир" рассказывает о NFT-технологиях, используемых для подтверждения авторства виртуального произведения. Цифровому искусству мешала развиваться проблема: как отличить копии от оригинала, если они абсолютно идентичны? NFT позволяет присвоить исходной работе уникальный код.

Проект "Незримый эфир" - первый шаг к созданию "Небесного Эрмитажа", цифрового филиала реального музея. Выставка будет доступна до 10 декабря на сайте celestialhermitage.ru.