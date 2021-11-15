У 83% взрослых жителей Петербурга нашли антитела к коронавирусу

Около 83 процентов имеют антитела к коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Европейского университета и НИИ гриппа имени Смородинцева на основании результатов изучения популяционного университета к SARS-CoV-2.

Как сообщают в вузе, это уже пятый этап исследования, он проводился в октябре.

Ученые приглашали петербуржцев проверить состояние антител. 40 процентов участников исследования прошли вакцинацию. Среди тех, кто прививался "Спутником V", антитела нашлись у 99 процентов участников исследования, у вакцинировавшихся "Спутником Лайт" они обнаруживались в 96 процентах случаев.

60 процентов участников исследования не прививались, однако и у них в 78 процентах случаев были выявлены антитела к коронавирусу.

По оценкам авторов исследования, чтобы пандемия пошла на спад, антитела должны быть минимум у 90 процентов взрослых жителей Петербурга. Наибольшую озабоченность у ученых вызывает категория горожан, которая не болела и не вакцинировалась, то есть, антител у них никогда не было. Специалисты призывают этих граждан как можно быстрее сделать прививку.

Также в группе риска пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и те, у кого подтверждена онкология. Их призывают не только привиться, но и точно в срок проводить ревакцинацию.