В Карелии от коронавируса умер игумен Важеозерского монастыря

Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря Иларион (Кильганов) умер от коронавирусной инфекции в Петрозаводске. Обитель временно закрыли для посещений на карантин.

Об этом сообщили в монастырской группе в соцсети. Чуть ранее здесь написали о том, что у игумена подтвердился ковид с 50-процентным поражением легких. Надеялись на выздоровление, хотя понимали, что лечение в его возрасте - а ему было 74 - дело небыстрое. Но спасти игумена врачам не удалось.

В группе Важеозерского монастыря сообщили, что архимандрит Иларион преставился в 22:50 14 ноября. "Просим ваших молитв", - написали иноки.