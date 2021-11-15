В Петербурге арестовали бывшего главу управления соцпитания

В Петербурге до 9 января решением Куйбышевского районного суда арестован бывший руководитель городского управления социального питания, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Алексея Барабанщикова подозревают в том, что он в августе прошлого года с несколькими сотрудниками комбината социального питания Красносельского района добился того, чтобы эта компания получила контракт на снабжение едой соцучреждений Пушкинского района Петербурга. Комбинат предлагал контракт за 167 миллионов рублей, в конкурсе хотела участвовать еще одна компания с предложением в 143 миллиона.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга говорят, что по версии следствия, именно эта компания должна была стать победителем конкурса.

Ущерб для бюджета составил 23,7 миллиона рублей. Сам Барабанщиков обвинений в причинении имущественного вреда бюджету города не признает. На судебном заседании он просил отпустить его под домашний арест. Но суд согласился с доводами следствия и отправил его под стражу.