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15.11.2021 22:30
Рубрика: Власть

В Петербурге дали отсрочку непривитым и ввели новые меры

Текст: Вера Черенева, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
В Петербурге на месяц продлили возможность для непривитых сотрудников оставаться на своих рабочих местах. Ранее руководители получили право отстранять их от работы в связи с отказом от вакцинации уже с 15 ноября этого года. Но накануне этой даты городская инспекция труда сообщила, что отправить антипрививочника в бессрочный отпуск без содержания можно только с 15 декабря.
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Обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов сотрудников распорядилась главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова. В первую очередь это касалось целого ряда отраслей, в которых надо контактировать с людьми, - образования, здравоохранения, торговли и других. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны были в срок до 15 ноября обеспечить прививку большинства сотрудников первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым. Вторая дата и стала временем "Ч", после которого непривитого работника можно отстранить.

Теперь QR-коды о вакцинации требуются при посещении бассейнов, фитнес-клубов и ЗАГСов

Позднее в список подлежащих вакцинации вошли работники промышленности и транспорта, студенты на производственной практике, а также петербуржцы старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Для них установлены другие сроки: до 15 декабря - получить первый компонент вакцины, до 15 января 2022-го - второй. Соответственно, остаться дома без зарплаты они рискуют уже в новом году.

Как пояснили в трудовой инспекции Петербурга, отстранение от работы за отказ от прививки оформят в том случае, если сотрудник не представил ни сертификат о вакцинации, ни медотвод от нее. За невыполнение требования об обязательной вакцинации работодателям могут выписать штраф в размере до 500 тысяч рублей или вовсе приостановить их деятельность на три месяца.

Между тем в Петербурге с 15 ноября введены новые ограничения. Теперь QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании требуются при посещении бассейнов и фитнес-клубов. Граждане старше 60 лет, а также иностранцы, сделавшие прививку российскими вакцинами, могут предъявить справку из поликлиники. Медотводы тоже принимаются. Но гражданам необходимо представлять свежий ПЦР-тест. Новые требования введены и для регистрации браков: QR-коды должны предъявить все гости, которые приходят в ЗАГС. Без кодов или справок на торжественную регистрацию не пустят. Исключение сделано только для жениха с невестой.

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