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15.11.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мужчину осудили за убийство сокамерника кипятильником

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к 9 годам колонии мужчину, который насмерть забил сокамерника кипятильником в СИЗО.

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Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в следственном изоляторе между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Осужденный набросился на сокамерника с предметом, сделанным из фрагмента кипятильника, и нанес ему множество ударов. Кроме того, он бил потерпевшего руками и ногами. От полученных травм сокамерник скончался на месте.

Осужденный признал вину лишь частично - он заявил, что не хотел убивать. Поскольку к моменту убийства мужчина уже был осужден за разбой, по совокупности ему назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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