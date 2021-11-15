В Петербурге мужчину осудили за убийство сокамерника кипятильником

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к 9 годам колонии мужчину, который насмерть забил сокамерника кипятильником в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в следственном изоляторе между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Осужденный набросился на сокамерника с предметом, сделанным из фрагмента кипятильника, и нанес ему множество ударов. Кроме того, он бил потерпевшего руками и ногами. От полученных травм сокамерник скончался на месте.

Осужденный признал вину лишь частично - он заявил, что не хотел убивать. Поскольку к моменту убийства мужчина уже был осужден за разбой, по совокупности ему назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.