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15.11.2021 17:30
Рубрика: Общество

В Петербурге спасли ребенка с воспалением сердца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге бригада врачей сразу из ведущих лечебных учреждений кардиологического профиля провела уникальную операцию двухлетнему ребенку с бактериальным эндокардитом, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: Пресс-служба ЧОДКБ
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При инфекционном эндокардите у пациентов происходит воспаление сердечных клапанов и пристеночного эндокарда. Затем начинается поражение других органов.

Это редкая болезнь, в Петербурге каждый год фиксируется не более трехсот случаев, в ста из них пациентов немедленно направляют на операции. Случаи заболевания детей, особенно совсем маленьких, единичны во всем мире.

Поэтому когда в Петербурге у двухлетнего мальчика была выявлена такая патология, схему лечения разрабатывал консилиум из ведущих специалистов города. В итоге ребенка решено было прооперировать. Операцию провел главный сердечно-сосудистый хирург города Геннадий Хабулава, академик РАН, начальник кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии ВМА имени Кирова. Ассистировали при операции Сергей Марченко, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии ПСПбГМУ имени Павлова, и Николай Анцыгин, кардиохирург Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.

При таком заболевании часто ставят протезы. Когда речь идет о взрослом пациенте, это нормальная практика, которая не ухудшает дальнейшего качества жизни. Но у двухлетнего ребенка все органы еще будут расти. Поэтому врачи сделали, казалось бы, невозможное - путем манипуляций ювелирной точности они сохранили ребенку собственный митральный клапан, он будет расти вместе с пациентом и ему не придется проводить повторных операций.

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