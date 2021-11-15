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15.11.2021 18:39
Рубрика: Общество

В Петербурге выставили на продажу "Москвич"-"пирожок" за 5,9 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: auto.ru Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Петербуржец выставил на продажу раритетный автомобиль марки "Москвич". Знатокам советского автопрома модель 400-420 К известна как "пирожок". В таких более чем полвека назад по улицам крупных городов развозили выпечку, мороженое и прохладительные напитки.

Фото: www.auto.ru
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Сам автомобиль был произведен в 1953 году, это была копия одной из модификаций Opel. Всего с конвейера сошло 500 таких автомобилей, но по предварительным данным, сохранился лишь один такой фургон, тот самый, что выставлен на продажу в Петербурге.

Как сообщил продавец в объявлении на сайте auto.ru, машину отреставрировали, в ходе работ на кузов была нанесена ливрея ГУМа с надписью "Гастроном".

Судя по всему, машина предназначалась для перевозки мороженого, причем, фургон был совершенно не похож на современные рефрижераторы. В частности, сам кузов его был деревянный, и обшит жестью. Блогеры-любители ретро-автомобилей сравнивают такую конструкцию с платяным шкафом.

Несколько раз машина принимала участие в выставках ретро-автомобилей в разных регионах страны. Продавец отмечает, что автомобиль исправен и на полном ходу. Пробег за 68 лет составил всего 200 километров. За машину продавец назначил цену 5,9 миллионов рублей, за такие деньги можно купить внедорожник высокой ценовой категории в самой широкой комплектации.

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