В Петербурге задержали полицейского, стрелявшего в жену

В Красносельском районе Петербурга сотрудник органов внутренних дел в ходе конфликта выстрелил в супругу из травматического пистолета. Женщину госпитализировали.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, после выстрела в жену полицейский уехал с места происшествия на своем автомобиле.

Оперативники собственной безопасности с помощью сотрудников ГИБДД обнаружили правонарушителя у города Луги. Они остановили автомобиль и задержали водителя.

Назначена служебная проверка. После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято решение в соответствии с законом.