В Пскове скончалась беременная женщина с коронавирусом

В Псковской областной больнице начата проверка обстоятельств смерти беременной женщины. У пациентки был диагностирован коронавирус. Ребенок скончался в утробе матери.

Как сообщат в пресс-службе правительства региона, у женщины при поступлении было выявлено множество болезней, также у пациентки диагностировали коронавирус.

Причина смерти женщины сейчас устанавливается. Помимо внутрибольничной проверки, экспертиза проводится по линии страховой медицинской компании. Отдельный комиссионный разбор начат министерством здравоохранения Псковской области.

Безутешный муж обратился в органы власти региона с просьбой выяснить, был ли шанс спасти его супругу. Пока известно лишь то, что прививки от коронавируса у нее не было.