В Вологде перед прививкой будут бесплатно тестировать на COVID-19

В Вологде и Череповце в пунктах вакцинации от коронавируса, расположенных в торговых центрах, будет введено бесплатное экспресс-тестирование перед прививкой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Тест проводится методом ПЦР, результат появляется почти сразу. Подобные методики активно используются во многих регионах, например, при заселении в гостиницу, когда отрицательный ПЦР служит пропуском в отель. Здесь главное отличие в том, что тест вологжанам будут делать бесплатно. Если выяснится, что человек в данный момент болен, то его направят к врачу.

Власти региона полагают, что эта мера станет стимулом для тех вологжан, которые перед прививкой хотят убедиться, что в данный момент они не болеют коронавирусом, а сдавать платный ПЦР в коммерческих лабораториях у них нет ни времени, ни лишних средств.

Еще одним стимулом станет выплата в 1000 рублей за полный курс вакцинации. Ее будут начислять всем привившимся студентам колледжей. За деньгами студентам никуда идти специально не надо, выплату им начислят по линии областного департамента соцзащиты.

Будут начисляться дополнительные выплаты и в ветеранские организации. Муниципальные организации, где привито более 80 процентов участников старше 65 лет, получат дополнительно 200 тысяч, городским структурам выплатят по 400 тысяч. Причем, в ряде организаций нужный показатель уже достигнут. Чтобы им не было обидно, власти региона осуществят выплаты и этим структурам тоже.