Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей

Власти Карелии заявили, что жители региона продолжат получать северные льготы и после подписанного указа, в рамках которого отдельные районы Карелии перестали относиться к региону Крайнего Севера.

В региональном правительстве сообщили, что следом за указом президента от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившими силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации. В нем и утвердят перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций. Карелия туда войдет.

Премьер-министр республики Дмитрий Родионов заявил, что после изменения нормативной базы граждане Карелии по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Все льготы, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме.