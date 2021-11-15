Врач объяснила, чем опасны при COVID-19 чай, кофе, перец и горчица

Одна из самых частных жалоб у тех, кто перенес новый коронавирус, - отсутствие вкуса и запахов. И это состояние может длиться месяцами. Как с этим бороться, "Российская газета" спросила заведующую неврологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн Оксану Овдиенко. Он принимает больных с COVID-19 практически с начала пандемии.

Оксана Александровна, почему при коронавирусе - заболевании, прежде всего поражающем легкие, может возникнуть потеря обоняния и осязания?

Оксана Овдиенко: Ученые пришли к выводу, что потери обоняния и осязания связаны с поражением вспомогательных клеток, которые окружают чувствительные нейроны.

Они содержат белок ACE2 - именно его вирус COVID-19 и использует для проникновения в клетки и развития своих цитотоксических эффектов. Поэтому коронавирус влияет на нервную систему опосредовано: ухудшает работу вспомогательного клеточного материала. А это в свою очередь вызывает нарушения в функциях обонятельных нервов и передачи импульсов по нервным волокнам от вкусовых сосочков к клеткам подкорковых центров и коры головного мозга.

Как долго человек может не ощущать запахи и вкус?

Оксана Овдиенко: В большинстве случаев восстановление обоняния и осязания происходит самопроизвольно в течение месяца на фоне лечения коронавируса. Назначение каких-либо дополнительных процедур и препаратов не требуется.

Когда иммунитет начинает справляться с вирусом, дополнительные клетки восстанавливаются, и молекулы ароматов снова получают возможность проникать к рецепторам. Если нейроны оказались нетронутыми, обоняние может вернуться уже через одну-две недели.

При повреждении нейронов их регенерация занимает более длительное время. Чтобы вновь ощущать запахи и вкусы, может потребоваться до шести недель. Но иногда процесс восстановления занимает более четырех месяцев! Все очень индивидуально.

Многие, испугавшись, что потеряли такие ощущения, начинают активно добавлять в еду приправы с ярко выраженным вкусом. Это правильно?

Оксана Овдиенко: Нет. В период восстановления не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы.

Надо этот период пережить и помогать себе осознанно, понимая, что пища очень нужна, особенно белки. Лучший метод - переход на сбалансированное питание, включающее продукты с высоким содержанием железа. Это мясо (говядина, баранина), рыба и морепродукты, гречка, кунжут, тыквенные семечки, яблоки. Также необходимы витамин С и фолиевая кислота.

А что противопоказано?

Оксана Овдиенко: Лучше ограничить употребление продуктов, содержащих большое количество полифенолов (они способствуют снижению эффективности природных антикоагулянтов) и фитатов (они уменьшают степень усвояемости организмом минеральных веществ). Это прежде всего относится к крепкому чаю, кофе, цельнозерновым продуктам.

И при составлении меню не нужно забывать, что чем дольше продукт подвергался термической обработке, тем меньше микроэлементов и витаминов в нем осталось! А ослабленный коронавирусом организм очень в них нуждается.

Также важно регулярно бывать на свежем воздухе, гулять. И умеренные физические нагрузки пойдут только на пользу - прогулки, скандинавская ходьба. Но, безусловно, все зависит от самочувствия. Так что лучше обсудить степень нагрузок с лечащим врачом.